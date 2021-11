Arctic Monkeys lanzará un nuevo álbum en 2022

El baterista Matt Helders, miembro de la banda de rock Arctic Monkeys, ha sorprendido a sus seguidores al revelar el estado en el qué se encuentra el nuevo álbum de la banda y que, probablemente, llegará a las tiendas antes de julio del 2022.

En enero de este año, el gerente de la banda ya había anunciado que el grupo estaba “trabajando en la música” y que inicialmente había planeado grabar el verano pasado, antes que Helders confirmara que estaban en las “primeras etapas” del álbum.

“Fue un poco inconexo cómo teníamos que hacerlo, y hay partes que terminar, pero sí, todo está en proceso. Creo que para cuando tengamos todo junto será el próximo año. Ojalá podamos salir de gira el verano que viene”, señaló el músico durante la conversación con BBC.

¿Qué se sabe del álbum hasta ahora?

La pandemia significó un retraso considerable en la producción de este disco. Durante el pasado mes de agosto, se supo que la banda había estado grabando material nuevo. “Hemos tenido una banda que se quedó con nosotros durante el último mes grabando un álbum”, informaba el sitio web de Butley Priory, un lugar a solo dos horas de Londres en la costa de Suffolk.

Como parte del Drumathon de la BBC, Helders se unió al programa radial 5 Live Breakfast y habló abiertamente con Rick Edwards. Cuando se le preguntó si el nuevo álbum estaba listo, Helders respondió que “prácticamente” sí.

El baterista se animó a hablar del sonido potencial del disco. “Siempre tendemos a moverlo un poco. Para nosotros, debido a que estamos tan involucrados en ello, siempre tiene sentido. Siempre retoman donde lo dejó el otro de alguna manera. Tiene sentido cuando lo piensas en el contexto del último disco. Pero siempre intentamos hacer algo un poco diferente, es un poco difícil de describir. Se nota que es la misma banda“, comentó el artista.

Actualizaciones de Arctic Monkeys

Con una gira, probablemente, en el verano de 2022, los fanáticos de Arctic Monkeys estarán atentos a los festivales en los que podrían aparecer. Cuando NME preguntó si la banda encabezaría el festival Reading & Leeds del próximo año, el jefe del festival, Melvin Benn, respondió: “Los Arctic Monkeys son una ley en sí mismos y, si soy sincero, no entiendo cuándo deciden tocar en vivo”.

Mientras tanto, este año también ha visto a Helders tocar con la sensación viral Nandi Bushell, interpretando versiones de “R U Mine?”, “Brianstorm” y “I Bet You Look Good On The Dancefloor” de la banda inglesa.