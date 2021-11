EEG: José Figueroa asegura tener mucho respeto por Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel

El duelo entre Esto es guerra y Guerreros Puerto Rico terminó la noche del último viernes 12 de noviembre y la delegación peruana quedó como ganadora absoluta. Tras la derrota, los conductores boricuas se pronunciaron y agradecieron a Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel. Además, revelaron que sienten mucho respeto por ambos presentadores de televisión.

“ En realidad, nosotros respetamos mucho a Gian Piero y a Johanna y, aunque en momentos se caldearon los ánimos, es parte de todo lo que estamos viviendo en el momento ”, indicó José Figueroa para las cámaras de Estas en todas.

Por otro lado, el conductor de Puerto Rico detalló que se lleva buenos recuerdos del programa y calificó de excelente al equipo encabezado por Patricio Parodi. “Esto ha sido una experiencia bien linda. No es la primera vez que vengo a Perú y regresar me llena de mucha satisfacción. Tener esta experiencia, conocer a este excelente grupo de trabajo como el que tienen acá ... Me llevo recuerdos muy bonitos, la pasé espectacular”, expresó.

Diane Ferrer elogió al equipo de Esto es guerra

Luego de haber culminado las competencias, los integrantes de Esto es guerra celebraron junto a los conductores Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel. En tanto, Diane Ferrer aprovechó el momento para felicitar a los chicos reality peruanos. “Si ustedes no compiten tan duro como están compitiendo, no nos vieran a nosotros gritando con la piel erizada”, manifestó.

José Figueroa envió mensaje a su equipo tras ser derrotados por Esto es guerra

El conductor puertorriqueño José Figueroa no quiso pasar por alto el desempeño demostrado de parte de los integrantes de Guerreros Puerto Rico durante el enfrentamiento con Esto es guerra y dijo estar contento con la participación de cada uno de ellos. “Deben sentirse orgullosos del trabajo que hicieron, esta fue una experiencia de crecimiento y nosotros estamos muy orgullosos”, aseveró.