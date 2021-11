Britney Spears: ¿por qué su padre mantuvo la tutela legal durante 13 años?

Britney Spears ahora es libre. La cantante logró su libertad legal luego de estar bajo el mando de su padre, Jamie Spears, durante 13 años. La jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, dio el fallo a su favor y retiró a su progenitor de la tutela. El movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney) ha sonado más fuerte que nunca.

En medio de la celebración por el posible regreso de La princesa del pop a la música, te explicamos en qué momento su padre logró la tutela legal y por qué la mantuvo en su poder hasta este año.

La custodia restringía a Britney Spears de su privacidad, sus finanzas y su carrera artística. Todo comenzó en 2008, cuando la intérprete del éxito “Baby one more time” perdió el control de su vida.

Britney Spears fue ingresada a un centro psiquiátrico (2008)

El 3 de enero de 2008, Britney Spears fue ingresada a un centro psiquiátrico. Un día después, Kevin Federline, su exesposo, recibe la custodia exclusiva de los hijos que mantuvo con la cantante. Al mes siguiente, su padre Jamie Spears y el abogado Andrew Wallet reciben la tutela temporal de la intérprete.

“Mi padre me salvó la vida. Probablemente no estaría aquí si no fuera por él”, expresó ella en septiembre de ese mismo año.

Britney Spears estuvo bajo la tutela de su padre por 13 años, donde la cantante fue víctima de abuso de poder. Foto: AFP

Papá de Britney Spears logra la tutela legal de manera permanente (2008)

El 28 de octubre de 2008, la jueza Reva Goetz le otorga al padre de Britney Spears la tutela permanente junto al abogado Andrew Wallet . De esa manera, Jamie Spears se convierte en su agente, gerente y cuidador (hasta el año 2019). Además, de ser el administrador de toda su fortuna.

Britney Spears y su papá. Foto: EFE

Britney Spears continuó con su carrera artística

Bajo la tutela de su padre, Britney Spears continuó con su carrera artística. En enero de 2011, su sencillo “Hold It Against Me” debuta en el número 1 del Billboard Hot 100. En los años siguientes, estrena tres discos: ‘‘Femme Fatale’' (2011), ‘‘Britney Jean’’ (2013) y ‘‘Glory’’(2016).

En mayo del 2012, aparece como jurado en el programa “The X Factor USA” junto a Demi Lovato, Simon Cowell y LA Reid.

Britney Spears continuó con su carrera artística. Foto: Instagram

Papá de Britney Spears cae enfermo (2019)

En 2019, Jamie Spears abandonó la tutela legal de su hija de manera temporal debido a complicaciones en su salud. La abogada Montgomery ocupó su lugar. Al recuperarse, vuelve a su cargo, pero Britney Spears, esta vez, le pide que sea sustituido por la letrada que había estado asumiendo ese rol.

Jamie Spears es el único tutor legal de su hija (2019)

El abogado Andrew Wallet renuncia de forma voluntaria como co-tutor de Britney Spears. El padre de la cantante se convierte en el único tutor legal de su hija.

La princesa del pop desea retirar la tutela de su padre James Parnell Spears. Foto: Instagram / Britney Spears

Britney Spears solicita anular tutela a cargo de su padre (2020)

En 2020, el abogado de Britney Spears solicitó anular la tutela a cargo del padre de la estrella del pop . El movimiento en redes sociales de #FreeBritney comenzó a crecer. Poco después, el progenitor califica de “teoría de la conspiración” y de “broma” a las continuas manifestaciones de los fans.

En noviembre de ese mismo año, la jueza Penny se niega a destituir a Jamie Spears, pero nombra a la firma Bessemer Trust para que actúe como cotutor.

Fans crearon un movimiento para defenderla. Foto: difusión

Britney Spears acusa de abuso de tutela a su papá (2021)

Britney Spears se presenta en una audiencia y acusa a su padre de abuso de tutela. En setiembre de 2021, su progenitor solicita una petición para terminar la tutela después de 13 años.

El 12 de noviembre, la jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, anula oficialmente la tutela de Jamie Spears.