Britney Spears: ¡Es el mejor día de mi vida!

Tomado de El País

La jueza Brenda Penny puso ayer un punto final al drama de casi 14 años que quitó fulgor a una de las máximas estrellas del pop. La custodia que restringió la vida personal y la carrera de Spears ha sido disuelta. La audiencia fue la conclusión a meses de escandalosas revelaciones de dinámicas familiares abusivas y de la explotación de una artista en una historia que tiene como principal villano a Jamie y Lynne Spears, los padres de la cantante de 39 años.

Conocida la esperada decisión, Spears usó su cuenta de Instagram y escribió. “¡No puedo creerlo ! De nuevo... el mejor día de mi vida”.

La decisión de la jueza Penny no contó con oposición de ninguna de las partes. A finales de setiembre, la autoridad de la Corte Suprema de California había calificado como “insostenible” la situación de la custodia. “Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión como tutor de Jamie Spears”, dijo entonces Penny antes de removerlo del cargo.

‘Tóxico’, uno de los mayores éxitos de la cantante, fue también la palabra que machacó su abogado una y otra vez durante sus argumentos ante la magistrada. “Su padre ha sido abusivo, cruel y tóxico”, sentenció Mathew Rosengart, el abogado de la cantante. La llegada de este letrado a su vida cambió todo para Spears, quien inicialmente debió luchar en contra de la tutela con un abogado de oficio pues sus guardianes legales no le autorizaban un presupuesto para contratar una mejor defensa.

Britney Spears estuvo bajo la tutela de su padre por 13 años, donde la cantante fue víctima de abuso de poder. Foto: AFP

Aquella decisión fue objetada por la defensa del padre, siguiendo una estrategia iniciada en agosto de 2020. “No hay evidencia alguna que soporte esta suspensión. Su récord es impecable”, argumentó Vivian Thoreen ante la corte. Jamie intentaba seguir en control de las decisiones personales y financieras de su hija, un poder que ejerció desde 2008. En 2019, no obstante, dejó de ser su mánager y se concentró en manejar el dinero de la artista. Fue ese mismo año que Britney puso en una pausa “indefinida” su carrera. Canceló la serie de conciertos que ofrecía en Las Vegas por supuestos problemas de salud de su papá e ingresó, nuevamente, a un centro de salud mental. Lleva sin cantar en público desde octubre de 2018.

En junio, en una audiencia insólita solicitada por la víctima, Spears contó al mundo lo que era su vida bajo el yugo de la tutela. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, dijo Britney por teléfono a la jueza Penny y dijo que todos los responsables de su condición “deberían estar en prisión”. “Quiero casarme y tener un bebé, pero tengo un DIU para que no me embarace”, dando a entender que la custodia legal la impide para tener más de los dos hijos que tuvo con el bailarín Kevin Federline, de quien se divorció en 2006.

Sobre su madre, Britney dijo que “ella me arruinó la vida secretamente”, según la revista People.

Ayer, finalmente ha sido la jueza Penny la que ha concluido el drama familiar de los Spears, que duró trece años. Britney tiene finalmente su día de la independencia.