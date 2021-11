Belinda y Mon Laferte protagonizan tierno momento al conocerse

Las cantantes Belinda y Mon Laferte se encontraron por primera vez en el festival de música Pa’l Norte, el cual inició el último viernes 12 y culmina este sábado 13. Ambas compartieron en sus redes sociales el especial momento que vivieron al verse en el backstage, donde tuvieron la oportunidad de conocerse.

La intérprete de “Mi buen amor” ha compartido por medio de su cuenta de Instagram sus preparativos para uno de los festivales de música más importantes de México. Por ello, no dudo en documentar también su encuentro con los diferentes músicos que asistieron a la primera fecha de Pa’l Norte.

Uno de esos encuentros fue precisamente con la cantante de “En el amor hay que perdonar”, quien llegó al camerino de Mon Laferte cargando un regalo para la futura mamá.

Mon Laferte presumió el conjunto de ropa que Belinda le obsequió para su bebé. Foto: Mon Laferte/Instagram

Momento en el que Belinda le entrega un regalo a Mon para su futuro bebé

Fueron los acompañantes de Belinda quienes captaron el emotivo encuentro en que ella llegó hasta Mon Laferte, la abrazó y le entregó los presentes que había traído para la cantante chilena.

Acto seguido, ‘Beli’ le hizo saber a la futura madre que se sentía muy feliz de haberla conocido, ya que lo deseaba hace mucho, pero no se habría presentado una oportunidad.

“ No sabes qué felicidad me da conocerte. No, no sabes cuánto te admiro, te juro ”, declaró Belinda, mientras las dos estaban fuertemente abrazadas. Por su parte, Mon Laferte también la llenó de elogios y luego compartieron una actividad de pintura juntas.

PUEDES VER: Belinda dejó los escenarios para convertirse en guardia de seguridad durante un festival

Belinda elogió a Mon Laferte al conocerla. Foto: Belinda/Instagram

Las artistas decidieron realizar una actividad de pintura juntas en los camerinos del festival en el que participaron. Foto: Belinda/Instagram

Mon Laferte revela que quedó embarazada gracias a tratamiento hormonal

Recientemente, la cantante chilena dio al medio EFE detalles del proceso que siguió para poder gestar.

La artista informó que se sometió a un tratamiento hormonal mientras estaba en Hollywood, Estados Unidos. Este proceso la puso en un estado muy alto de sensibilidad, por lo que se animó a escribir canciones para un nuevo álbum.