Alejandra Baigorria en silla de ruedas celebra victoria de EEG: “Gracias por incluirme”

La final del Esto es guerra vs. Puerto Rico se llevó a cabo el viernes 12 de octubre, y el equipo peruano resultó ganador, con una ventaja de más de 400 puntos. Alejandra Baigorria estuvo presente en este enfrentamiento internacional y, aunque no pudo competir, alentó hasta el último minuto. Posteriormente, celebró el triunfo de EEG en su silla de ruedas, al lado de Said Palao y sus demás compañeras y compañeros.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria compartió una serie de fotos en las que demostró lo entusiasmada que estaba por la victoria de EEG Perú ante Guerreros Puerto Rico.

“¡Vamos, Perú! Este momento es de mucha tristeza para mí porque me preparé mucho para poder llegar a este momento y, cosas de la vida, una lesión me sacó de competencia y quién sabe si es definitivo; pero estoy feliz porque Perú ganó, demostraron ser superiores. ¡Me voy con el corazón contento!!! gracias por incluirme en este momento tan bonito !!!! Toda etapa tiene un final!”, escribió.

Alejandra Baigorria celebra la victoria de EEG. Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram

Como se recuerda, Alejandra Baigorria no pudo competir en el Esto es guerra vs. Puerto Rico debido a que semanas atrás sufrió una fuerte lesión en el tendón de Aquiles, por lo que debió ser operada de emergencia.

Alejandra Baigorria indignada por reclamos de Guerreros Puerto Rico

Al ver los constantes reclamos de los boricuas, Alejandra Baigorria arremetió contra Guerreros Puerto Rico y señaló que le hubiese gustado estar en el set para enfrentarlos.

“Qué horrible, (Guerreros) Puerto Rico, quieren ganar a base de puro reclamo. ¡Dios mío! Agradezcan que no estoy ahí, porque yo no me callaría y todo lo que les diría”, aseveró en su Instagram.

Alejandra Baigorria dejó mensajes de apoyo a Esto es guerra en sus redes sociales. Foto: composición/LR

Alejandra Baigorria recibe el alta tras operación de emergencia

Luego de haber pasado Halloween en emergencias, Alejandra Baigorria fue dada de alta y regresó a su hogar a guardar reposo por la operación a la que fue sometida.

“No saben cómo he sufrido. He temblado del dolor, hasta casi me desmayo”, mencionó la empresaria a través de sus historias en Instagram.