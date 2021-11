Taylor Swift lanza reversión de Red y cortometraje de canción “All too well” el mismo día

Este viernes, la cantante acreedora del premio Grammy Taylor Swift presentó Red (Taylor’s Version), una nueva grabación de su aclamado álbum Red de 2012, como parte de su misión continua de rehacer su música antigua.

Mientras que el álbum original contenía 16 pistas, esta nueva versión posee 30 temas, producto de colaboraciones musicales con Phoebe Bridgers, Gary Lightbody, Ed Sheeran y Chris Stapleton. Asimismo, incluye nueve canciones inéditas que no fueron parte del producto final en 2012.

Taylor Swift es tendencia en redes sociales tras estrenar su álbum “Red (Taylor’s Version)”. Foto: Taylor Swift/Instagram

Taylor Swift estrenará cortometraje de tema musical “All too well”

Taylor Swift dio a conocer el 11 de noviembre que el video de All too well: the short film se publicará este viernes 12 de noviembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) . Según dio a conocer días anteriores, la nueva versión de “All too well” del álbum Red tendrá una duración de 10 minutos. Así también, la artista se complació en anunciar que su cortometraje fue dirigido y producido por ella.

El clip audiovisual cuenta con la participación de la actriz Sadie Sink, actriz conocida por aparecer en Stranger Things, y el actor Dylan O’brien.

El cortometraje de "All too well" tendrá como protagonistas a Sadie Sink y a Dylan O’brien. Foto: Taylor Swift/Instagram

Taylor Swift se graba cantando fragmento de su canción “All too well”

A propósito del estreno de su película corta del tema “All too well”, la intérprete de “Blank space” compartió un filtro especial de TikTok a través de la cuenta de la red social interpretando un fragmento de su canción.

En el video se puede apreciar el efecto de hojas de otoño que cubren a la también compositora estadounidense Taylor Swift, quien interpreta una de las canciones favoritas de sus seguidores, la cual fue lanzada en 2012, cuyo videoclip está próximo a estrenarse este 12 de noviembre por la tarde.