Productora de EEG a Magaly Medina por criticar a bailarines: “Semejante atrocidad”

¡No se queda callada! Silvana Vega, productora de Esto es guerra, aclaró a Magaly Medina por referirse a la carrera de los bailarines cuando comentaba el triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show. Como se recuerda, la figura de ATV desmereció la labor de estos artistas, por ello, a través de sus redes sociales, la productora se mostró indignada y pidió el pronunciamiento de los bailarines.

“ Me encantaría saber qué opinan los bailarines después de semejante atrocidad que acabo de escuchar, o sea, los que se dedican a la danza, los que se dedican al ballet, los que se dedican al urbano, bailarines en general, bailarines que se esfuerzan 24/7 , que no descansan y que no paran, quiero saber sus opiniones ante semejante atrocidad, no puedo creerlo, de verdad, en el 2021, que alguien piense así sobre nosotros lo bailarines”, manifestó Vega en sus historias de Instagram.

“¿Crees que ser bailarín es cualquier cosa o se puede llevar como una profesión?”, preguntó Silvana Vega. “Soy bailarina orgullosísima de quien soy y agradecida con todo lo que me dio la danza”, aseguró.

¿Cuál fue el comentario de Magaly Medina?

Magaly Medina se refirió a Isabel Acevedo luego de levantar la copa en Reinas del show e hizo un polémico comentario donde desmereció la profesión de un bailarín.

“De que sabe bailar, sabe bailar, se supone que para eso la contrataron como bailarina de apoyo para las figuras que contrataban (...) Como si eso fuera un hecho histórico, como si bailar fuera un hecho destacable que marcara realmente historia, pero no, es bailar, es solo bailar y claro, como se fueron casi todas las concursantes, ni modo, la pusieron a ella también, porque siempre va a jalar que a ella la inviten al programa donde trabaja Christian Domínguez”, mencionó

Isabel Acevedo compartirá con su coreógrafo y bailarín los 20 mil soles de Reinas del show

Janet Barboza mencionó que Isabel Acevedo se llevó 20.000 soles como premio por haber ganado Reinas del show, el último sábado. En ese sentido, la joven aseguró que el monto económico lo dividirá con su coreógrafo y bailarín, recibiendo los aplausos de los panelistas de América hoy.

“Eso merece un aplauso porque tenía entendido que no todas hacían eso, y eres la primera en hacerlo”, resaltó la conductora.