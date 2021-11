Nicola Porcella es troleado por ‘Giselo’ al no ser parte de El artista del año: “Tiene que saber actuar”

Los conductores de América hoy en su última edición, este viernes 12 de noviembre, indagaron sobre quiénes serán los próximos integrantes del programa de Gisela Valcárcel. Para ello enviaron a Karen Dejo al set de El artista del año y esperaron que cuente detalles de los posibles participantes. Sin embargo, la chica reality mostró la silueta de un hombre detrás de un telón transparente, por lo que Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila trataron de adivinar.

Las presentadoras de televisión lanzaron nombres al azar, pero ninguna le atinó. El popular ‘Giselo’ aseguró que Jota Benz no puede ser porque no cumple con los requisitos para ser parte del espectáculo de los sábados por la noche e incluso indicó que Nicola Porcella tampoco sería el indicado, ya que no sabe cantar ni actuar.

”Tú misma me estás diciendo que hay que cumplir con los requisitos. Tiene que cantar, bailar y actuar, pero no creo que Nicola lo cumpla. Creo que te estás yendo por otro lado, hermana”, expresó el coconductor ante la atenta mirada de Ethel Pozo.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia fue presentada oficialmente como el primer jale de El artista del año

¿Nicola Porcella será parte de El artista del año?

El chico reality aún se encuentra en Perú después de haber participado en Guerreros México. Él mismo contó que podría ser uno de los nuevos jales del programa. “Tengo mis dotes en el baile. el señor Armando Tafur casi me convence”, manifestó Nicola Porcella, generando asombro entre los presentadores del magazine.

Yahaira Plasencia es confirmada como integrante de El artista del año

Este jueves 11 de noviembre, los conductores de América hoy comentaron sobre la primicia del programa de canto, baile y actuación. Hace unos días, Gisela Valcárcel compartió una foto donde se ve a Yahaira Plasencia firmando su contrato para formar parte de El artista del año. Además, difundieron imágenes de cuando la salsera hizo su ingreso al set de televisión donde realizaran sus presentaciones cada sábado.