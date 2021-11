Magaly minimiza triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show: “Como si bailar fuera un hecho destacable”

Magaly Medina criticó duramente a Isabel Acevedo luego de que se declarara ganadora de la gran final de la segunda temporada de Reinas del show. Al respecto, la periodista de espectáculos utilizó el espacio del programa que conduce, el último 8 de noviembre, para referirse a las declaraciones de Isabel Acevedo en América hoy, pues la popular ‘Chabelita’ expresó que levantó la copa del certamen de baile con “nombre propio”. Ante ello, la conductor de TV afirmó que bailar no es una actividad sobresaliente.

“ Como si fuera un hecho histórico, como si bailar fuera un hecho destacable, que marcara realmente historia, pero no, es bailar, es solo bailar”, sentenció la presentadora de Magaly TV, la firme.

Estas declaraciones generaron bastante polémica entre profesionales de danza del mundo del espectáculo y figuras de televisión, además de ser difundidas en las historias de Instagram de Rodrigo González.

Magaly Medina afirma que Isabel Acevedo no se hizo conocida por nombre propio

En otro momento, Medina sostuvo que Isabel Acevedo “no tiene nombre propio”, ya que, según afirmó, se hizo un lugar en la farándula por su comentada relación con el cumbiambero Christian Domínguez.

“Siempre va a jalar el que a ella le inviten al programa donde trabaja Christian Domínguez. Su nombre solo no vende nada, su nombre asociado al de Domínguez sí vende”, fue uno de los misóginos comentarios que tuvo la conductora de espectáculos hacia ‘Chabelita’, con lo cual dejó entrever que sin la presencia de un hombre no habría sido capaz de obtener un mérito en su carrera por su cuenta.

Productora de EEG opina sobre Magaly Medina por críticas a bailarines: “Semejante atrocidad”

Silvana Vega, productora de Esto es guerra, opinó sobre las últimas declaraciones de Magaly Medina al referirse a la carrera de los bailarines cuando criticaba el triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del show. Vega utilizó sus redes sociales para expresar su indignación y pedir el pronunciamiento de bailarines.

”Me encantaría saber qué opinan los bailarines después de semejante atrocidad que acabo de escuchar. O sea, los que se dedican a la danza, los que se dedican al ballet, los que se dedican al urbano, bailarines en general, bailarines que se esfuerzan 24/7, que no descansan y que no paran, quiero saber sus opiniones ante semejante atrocidad. No puedo creerlo, de verdad. En el 2021, que alguien piense así sobre nosotros los bailarines…”, manifestó la productora de EEG en su perfil de Instagram.

Magaly Medina responde a detractores que afirman que no sabe bailar

La conductora de TV se animó a bailar ante el lente de su teléfono y colgó un video en el que aparecía bailando. Ante ello, Magaly Medina recibió ataques y críticas de cibernautas que le indicaban que no sabía bailar.