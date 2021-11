Lady Guillén: “No hay ni hubo una competencia con Andrea Llosa y jamás lo habrá”

Lady Guillén sorprendió a sus seguidores al aparecer en el reality de baile Reinas del show como la nueva concursante. Esta presentación en la pantalla chica se dio luego de estar 10 meses fuera de las cámaras de Latina. Sin embargo, eso no fue todo, pues ahora regresa más renovada que nunca a un formato similar al que hizo durante cinco años.

Dilo fuerte, programa talk show conducido por Lady Guillén, se estrenará por las pantallas de Panorama televisión este miércoles 17 de noviembre con la finalidad de darle voz a quienes no la tienen, pero de una manera más empática para llegar mejor a todos los televidentes que siguen a la conductora desde el primer programa con ese mismo formato que hizo.

La ex bailarina conversó con La República y nos detalló, de manera puntual, cómo será el nuevo formato de su programa, las novedades que traerá consigo y sobre la similitud con otros proyectos televisivos, como el de Andrea Llosa que está enfocado en un área parecido.

¿Qué diferencia tendrá el programa Dilo fuerte del anterior que trabajaste Tengo algo que decirte?

Nosotros tenemos un formato y esencia que mucha gente la necesita. Esto es la ayuda que les damos a las personas que lo requieren a través de la resolución de conflictos. Además, de la defensa de los derechos de las mujeres, que es algo que yo nunca voy a dejar porque lo llevaré hasta el día que me muera, pero sí estamos sumando a este nuevo formato los talk show entretenidos. Estos programas se han visto en muchos tipos a lo largo de la televisión peruana, pero el nuestro marcará la diferencia. Lo primordial para nosotros es escuchar la voz del pueblo. Aparte, esto será un formato mucho más reforzado que Tengo algo que decirte, a quien le estoy muy agradecida por los cinco años de acogida, y será mucho más completo para solucionar y ayudar a más personas.

¿Cómo nace el proyecto de Dilo fuerte?

Yo estoy convencida que todo en la vida pasa por alguna razón. Dilo fuerte nace de la necesidad de muchas personas que tienen que ser escuchadas. Desde la última temporada que finalizó mi programa seguí recibiendo muchos mensajes, cartas y correos electrónicos pidiendo ayuda para solucionar sus problemas y yo me sentía muy impotente. Entonces, me convencí de que había que darles una ventana para que ellos puedan ser escuchados en donde se puedan exponer. Cuando me llamaron para contarme la idea del proyecto fue como de Dios por toda la fe y las ganas de hacer cosas nuevas dentro de este canal porque ellos estaban pidiendo este tipo de formato para darle voz a quienes no la tienen. En todos sus ángulos y necesidades. Lo que haremos nosotros es no enfocarnos en problemas de alimentos ni algo en particular, sino en muchos aspectos. Estoy segura que el nacimiento de este nuevo programa le dará la importancia que necesitan muchas personas.

¿Serás la competencia de Andrea Llosa?

No. Yo nunca la he visto como competencia a ella. Cada una de nosotras tiene su esencia en cuanto a la forma de hablar, su estilo. Además, los formatos que ambas manejamos son muy diferentes, pero necesarias para ayudar a las personas. No hay ni hubo una competencia con Andrea Llosa y jamás lo habrá. Ella ha creado un aire de competitividad, pero yo no lo haré con ella. Lo que yo sí busco es competir conmigo misma y las exigencias con este nuevo proyecto, dentro de mi propio entorno televisivo. Sin desmerecer las demás ventanas que son necesarias para el pueblo.

¿Cuáles son tus expectativas con este nuevo programa Dilo fuerte?

Busco que la gente tengo una opción distinta. No solo una de solución de problemas, sino también de entretenimiento. Quiero que mis televidentes tengan de todo al ver mi programa. Quiero que se identifiquen y nosotros les robemos una sonrisa y, por ende, les demos tranquilidad. Estoy muy agradecida con Dios, hoy y siempre, por todo lo que me pone en el camino. Por ello, pretendo que mi programa se consolide como una ayuda al pueblo y le demos voz a quienes no la tienen. Para quienes están en la calle y no tiene a donde ir a pedir justicia o para quienes estén enojados, vean mi programa y se alegren. Por obvias razones, darle lo mejor a mis seguidores.

¿Cuáles son los valores y principios que priman en ti?

Para mí siempre el valor principal será la honestidad. Detesto la mentira o quienes no dicen la verdad, son hipócritas ni son solidarias con los demás. Yo busco siempre ser consecuente con mis actos, directa y tener mucha empatía con nuestro prójimo cuando los escuchamos y nos dan la confianza de contarnos sus problemas.

¿Qué le dirías a tus detractores que consideran que programas como el tuyo victimizan a las personas?

Debo dejar en claro que yo soy enemiga de las ventanas en televisión que lucran con el dolor de la persona porque no saben tratar dicha información y son invasivos faltando el respeto a la confianza que se nos entrega. Eso no me gusta, lo detesto y siempre he dicho que si alguien te cuenta su dolor llorando tú tienes que respetar esa confianza y entender que esa persona que te cuenta su vida y tristezas merece respeto siempre. No comparto con quienes se aprovechan con el dolor de las personas.

¿Cuáles son los límites al tratar un caso?

Yo considero que cuando veo un caso muy triste y me entero que hay algo que no se lo contaron al investigador de mi programa, no lo dejo llorar a mares en mi programa. Cuando uno cuenta algo lo hace con respeto porque dejarlo llorar es aprovecharte del dolor. Eso he visto en muchos programas. Siempre debemos tener límites en todo el sentido. Si alguien no te quiere contar algo, no le presionas y debemos respetar eso. Yo creo que deben haber límites muy marcados para la televisión porque hay historias muy fuertes que no quieren ser expuestas y eso debe respetarse. Ahora, eso no tiene nada que ver con que yo las escuche. Por eso, considero que cada programa tiene un trato distinto y diferentes formas de llevarlo.

¿Tu carrera influirá en el programa que conducirás?

Yo siempre he tenido separado mi trabajo de conducción con mi carrera como abogada para ser imparcial en el ámbito de los casos. Considero que es lo justo porque podría pensarse que estoy asesorando a alguna de las partes involucradas. Para evitar eso, existen abogados que llevan los casos y se dedican a informar de todo a los que piden ayuda. Eso no quiere decir que ayude a alguien con mi servicio profesional. De hecho, no es ayuda, sino lo hago por convicción, pero en mi programa debo ser imparcial. Lo que sí hago es nombrar e informar de normas jurídicas de acuerdo al caso que tratemos. Eso sí lo voy a hacer, pero de ahí a que conduzca como abogada no podría hacerlo.