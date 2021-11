La voz kids: las 10 batallas más reñidas del concurso que generaron más de un robo

Eva Ayllón, Christian Yaipén, Daniela Darcourt y Joey Montana tuvieron la difícil decisión de elegir a las nueve voces que desde este viernes 12 de noviembre se enfrentarán en los cuartos de final de La voz kids, cuya final sería este miércoles 17 de noviembre. Pero la tarea no fue nada fácil para los entrenadores, pues hubieron algunas batallas muy reñidas.

Luego de que el entrenador dejara ir a dos de sus tres participantes por batalla, los otros coach disputaron por quedarse con dichas voces; pero la decisión recaía en el participante, como fue el caso de Vincenzo Leonardi y del pequeño Gianfranco Bustíos. No todos tuvieron la misma suerte, pues algunos tuvieron que decirle adiós al reality del canto, ya que ninguno de los jurados presionó el botón de robo.

Axel, Angelo Villanueva y Stive Franco del equipo de Christian Yaipén

Axel, Angelo Villanueva y Stive Franco fueron del grupo de Christian Yaipén, quien contó con el refuerzo de Amy Gutiérrez. Los tres participantes interpretaron “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís. Sin embargo, el líder del Grupo 5 terminó eligiendo como ganador de la batalla a Angelo, dejando fuera a Axel y Stive Franco. No todo estaba perdido, ya que los jurados podían robar la voz de uno de ellos. Lamentablemente, Axel no fue elegido por ningún coach y Stive Franco fue rescatado por Joey Montana.

Lucía Grundy, Cielo Sánchez y Jimmy Jahaziel del equipo Daniela Darcourt

Daniela Darcourt tuvo una difícil decisión junto a su refuerzo Johnny Lau, con la presentación de Lucía Grundy, Cielo Sánchez y Jimmy Jahaziel, quienes cantaron “Como yo te amo” de Raphael. La salsera dio como ganadora a Lucía Grundy. Sin embargo, Eva Ayllón decidió llevarse a su equipo la voz de Cielo Sánchez.

Raffaella Baronio, Mariano Ramírez y Samira Jane del equipo Joey Montana

Joey Montana contó con el apoyo de Nicole Favre para entrenar a Raffaella Baronio, Mariano Ramírez y Samira Jane, quienes interpretaron “I feel good” de James Brown. Tras la presentación de los participantes, el panameño se comprometió a producir un tema para que lo canten los tres participantes, luego de ello, el artista eligió a Mariano Ramírez. Sin embargo, ninguno de los jurados decidió robar la voz de Rafaella Baronio ni de Samira Jane.

Jean Franco Chávez, Leonardo Aron y Luhana Sofía Ramos del equipo Eva Ayllón

La cantante Eva Ayllón recibió el apoyo de Susan Ochoa. Ambas entrenaron a Jean Franco Chávez, Leonardo Aron y Luhana Sofía Ramos, quienes entonaron “Estrellita del sur” de Los morochucos. Esta vez, la criolla decidió quedarse con la voz de Luhana Ramos, mientras que Christian Yaipén robó la voz de Leonardo Aron. Lamentablemente, Jean Franco Chávez tuvo que abandonar el programa.

Mathías Zevallos y Ezio Baldeón del equipo Christian Yaipén

En la batalla integrada por los participantes Mathías Zevallo y Ezio Pereia Baldeón, del equipo de Christian Yaipén, interpretaron el tema “Te vas” del Grupo 5. El cumbiambero eligió a Mathías, mientras que Daniela y Joey presionaron el botón para robarse la voz de Ezio. El pequeño decidió integrar el equipo de la salsera.

Milagros Valbuena, Alexandra Carmen y Ferni del equipo Eva Ayllón

Las integrantes del grupo de Eva Ayllón interpretaron “Odio amarte” de Ha-Ash. Luego de su participación, la jurado salvó a Milagros Valbuena. Mientras que, Daniela Darcourt robó la voz de Alexandra Carmen. Sin embargo, Ferni tuvo que despedirse del reality de canto.

Mariel Gastelo, Fernanda Rivera, Mell Alejandra del equipo Joey Montana

Joey Montana las retó a interpretar “Me enamoré de ti y qué” de Maricarmen Marín. El cantante panameño decidió mantener en su equipo a Fernanda Rivera. Al momento del robo, Eva Ayllón eligió a Mell Alejandra. Por otro lado, Christian Yaipén tocó el botón para llevarse la voz de Mariel Gastelo.

Nadja Quintanilla, Valery Rivera y Gianfranco Bustíos del equipo Christian Yaipén

En la batalla, los tres concursantes entonaron “Lejos de ti” de Gianmarco. Tras ser escuchados, el líder de Grupo 5 tuvo la difícil decisión de elegir a uno de los integrantes de su grupo y eligió a Nadja. Mientras que Valery no fue elegida por ninguno de los entrenadores. En cambio, Gianfranfo Bustíos fue peleado por Daniela, Eva y Joey. El pequeño, muy emocionado, prefirió ser parte del equipo de la salsera.

César Vicente, Giorgio Tafur y Gadiel Bellido del equipo Daniela Darcourt

Los tres participantes ensayaron el tema “Después de mí”, de Gian Marco. Tras su presentación, Daniela Darcourt prefirió mantener en carrera a Giorgio Tafur. Mientras que Eva Ayllón decidió robar la voz de César Vicente. Lamentablemente, Gadiel Bellido le dijo adiós al programa.

Karen Araceli, Paulina Villalobos y Flafer del equipo Eva Ayllón

La presentación de las tres concursantes consistió en interpretar “Tu falta de querer” de Mon Laferte. Eva Ayllón tuvo una difícil decisión ante el impecable espectáculo de sus integrantes. Sin embargo, la criolla eligió quedarse con Flafer, mientras que Joey Montana robó la voz de Karen Araceli y Paulina Villalobos pasó a ser parte del grupo de Christian Yaipén.