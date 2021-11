La voz kids: Ezio Pereira subió al escenario con su muñeco de ‘Baby Yoda’ porque tenía miedo

El viernes 12 de noviembre, el reality de La voz kids se encuentra en los cuartos de final y los participantes se enfrentan con cada miembro de sus equipos. Por ello, cuando le tocó subir al escenario a Ezio Pereira, el conductor Cristian Rivero notó de inmediato su nerviosismo e intentó calmarlo.

Tras mencionar que todo estaría bien, su entrenadora Daniela Darcourt subió al escenario para abrazarlo y alentarlo. En ese momento, no pudo evitar las lagrimas y dijo que estaba muy nervioso. En eso, la cantante salsera le preguntó si quería que su muñeco de ‘Baby Yoda’ lo acompañe y respondió de inmediato que sí.

El participante de 8 años interpretó “La mejor de todas” y dedicó su presentación a los entrenadores. Sin embargo, tras enfrentarse a dos de sus compañeros, la entrenadora eligió a Lucía Grundy.

Eva Ayllón y Christian Yaipén dan sugerencia de técnica vocal a Daniela Darcourt

Los jurados Eva Ayllón y Christian Yaipén no estuvieron de acuerdo con el comentario de Daniela Darcourt. Ella defendió a su equipo y no se mostró conforme con el comentario de la cantante criolla, quien sostuvo que las participantes hubieran usado una tonalidad media.

“Yo pienso que los nervios tienen parte dé, pero la tonalidad, querida Daniela, a mí no me vas a hacer cantar un triste (balada) en un La cuando debo cantarlo en Mi. Tú, de repente por tu juventud, puedes cantar en la nota que te dé la gana, pero hay un límite, a eso me refiero. El problema aquí es que la canción no puede ir en tres tonalidades, se tienen que adaptar y hay alguna que sí le cae, las otras han tenido que sufrir”, sostuvo Eva.

Participante hace voltear a los cuatro jurados con “Ojos azules” y “Adiós pueblo de Ayacucho”

Nadja Quintanilla se presentó a La voz kids y deslumbró a los jurados. Ella cantó un mix de los famosos huaynos “Ojos Azules” y “Adiós pueblo de Ayacucho”.

“Tienes una manera de cantar muy particular. Un lamento único. Tienes que nacer con eso y has hecho voltear cuatro sillas. Son pocos los niños que logran eso y tú eres muy privilegiada”, sostuvo Christian Yaipén.