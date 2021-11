La voz kids: Eva Ayllón y Christian Yaipén dan sugerencia de técnica vocal a Daniela Darcourt

El jueves 11 de noviembre, el reality La voz kids acabó con la etapa de las batallas y los equipos de los entrenadores Daniela Darcourt, Eva Ayllón, Joey Montana y Christian Yaipén ya están completos. Durante el programa en vivo, el grupo de la salsera conformado por Flavia Pajuelo, Mía Belén y Fiorella Caballero se subió al escenario e interpretaron “Quién eres tú” de Yuri.

La primera en opinar sobre su presentación fue Eva Ayllón, quien les recomendó haber usado una tonalidad media. “Flavia y Mía estaban estridentes, Fiorella estaba normal. Yo soy enemiga de las tonalidades porque eso es forzarse, te olvidas de respirar por llegar a la nota. Con media tonalidad abajo se hubiera escuchado mejor”, dijo Eva Ayllón.

Ante lo dicho por la cantante criolla, Daniela Darcourt no dudó en responder y defender a su equipo. “Más allá de encontrar una tonalidad buena o mala, es saber dosificar la energía porque culpamos a la tonalidad de nuestro desborde energético y realmente la tonalidad no tiene nada que ver cómo nos entregamos en el escenario, es por los nervios”, sostuvo.

Eva Ayllón y Christian Yaipén dan sugerencia sobre tonalidad vocal a Daniela Darcourt

La cantante peruana Eva Ayllón enfatizó sobre las tonalidades que le hubieran calzado mejor a las tres participantes.

“Yo pienso que los nervios tienen parte dé, pero la tonalidad, querida Daniela, a mí no me vas a hacer cantar un triste (balada) en un La cuando debo cantarlo en Mi, tú de repente por tu juventud puedes cantar en la nota que te dé la gana, pero hay un límite, a eso me refiero. El problema aquí es que la canción no puede ir en tres tonalidades, se tienen que adaptar y hay alguna que sí le cae y las otras han tenido que sufrir” , reiteró Eva

El último en sumarse a la opinión de Eva Ayllón fue Christian Yaipén, quien dio su punto de vista desde su posición como productor musical.