Janet Barboza tras conciliación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Hay cosas que no cuadran”

Janet Barboza se tomó unos minutos del programa de América hoy, este viernes 12 de noviembre, para referirse a la conciliación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Ante ello, la conductora consideró que hay muchas cosas que no la convencen, ya que se ha dado a conocer que el futbolista se ha quedado con el departamento y la actriz recibirá cierto monto económico.

“ Definitivamente, es una opinión, creo yo que quien ha salido ganada es Mía. Hay cosas que no cuadran y la misma abogada lo dice. Melissa Paredes ha tenido que ceder su parte del departamento por el bienestar de su hija . Y es aquí donde entran nuevamente las preguntas”, enfatizó.

Por otro lado, Ethel Pozo reveló que tanto para ella como a sus compañeros les resulta difícil referirse a la situación entre la modelo y el deportista. “ El inmueble se lo quedó él, ella dijo: ‘Ok, quédatelo’. Han conciliado , definitivamente, y creo que la gente debe entender que para nosotros es difícil tocar este tema. Yo hace varias semanas dije que lo que tenga que decirle a Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara, sino por WhatsApp por donde hablamos frecuentemente”, contó.

Janet Barboza espera que conciliación sea el fin de la “novela” entre Melissa y Rodrigo

La presentadora de televisión expresó que estos últimos días han sido muy difíciles para los padres de la menor. “Lo que queremos es finalmente el bienestar de la criatura. Ya hay una bandera blanca de ambos lados, esperemos que esta telenovela termine por el bien de Melissa y Rodrigo, han sido días completamente difíciles para ambas familias”, detalló.

Ethel Pozo pide dejar en paz a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Luego de conocerse el acuerdo al que llegaron en la conciliación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la conductora dijo sentirse apenada por el fin de este matrimonio. “A mí no me deja de dar pena que hayan tenido que tomar rumbos distintos. Esperemos que, con ayuda psicológica, espiritual, con mucha madurez, puedan solucionar sus problemas y no tengamos que estar viendo esto a nivel nacional Dejémoslos en paz a ambos”, finalizó.