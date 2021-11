Hija de Paul Walker revela que tuvo un tumor: “He recorrido un largo camino”

La hija del fallecido actor Paul Walker, Meadow, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tuvo un tumor. La joven, quien recientemente contrajo nupcias, dio la noticia mediante sus redes sociales, donde habló en un breve mensaje sobre su salud actual.

Meadow compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram desde un centro de salud. Según la revista People, la hija de la estrella de Rápidos y furiosos, estaría utilizando implementos tras ser sometida a resonancia magnética para crear una exploración en 3D en el cerebro.

“2 years ago today. I’ve come a very long way. Bye bye tumor. Blessed & grateful. (Hace 2 años hoy. He recorrido un largo camino. Adiós tumor. Bendita y agradecida)”, escribió la joven de 22 años”, escribió en su red social.

Publicación de Meadow Walker Foto: Instagram

Vin Diesel acompaña al altar a Meadow Walker

Vin Diesel volvió a demostrar el estrecho lazo que compartió con el actor Paul Walker y asistió a la boda de Meadow, la primogénita del artista que murió en un trágico accidente automovilístico en el 2013. Según se aprecia en fotografías que publicó la modelo en redes sociales, la estrella de la saga Rápidos y furiosos la acompañó al altar, en representación de su desaparecido colega. De esta manera, protagonizó un conmovedor momento que quedó inmortalizado.

En un video difundido en Instagram se puede apreciar a Diesel abrazando tiernamente a la modelo minutos previos a la ceremonia, la cual se habría llevado a cabo a inicios de octubre.

¿Quién es Louis Thornton-Allan, esposo de Meadow Walker?

A inicios de octubre, Louis Thornton-Allan contrajo matrimonio con Meadow, la hija de Paul Walker. Louis tiene 23 años de edad y nació en Inglaterra. Se encuentra estudiando actuación en Stella Adler Studio of Acting, en Nueva York. Desde muy pequeño, se interesó por el mundo del entretenimiento.

Aunque no es muy activo en Instagram, ha colocado fotos en las que aparece muy cariñoso junto a la hija de Paul Walker. Antes de contraer matrimonio tenía 5.000 seguidores, ahora ha logrado conseguir más de 18.000.