Ethel Pozo tras conciliación entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Dejémoslos en paz a ambos”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba firmaron el acuerdo de conciliación. Por ello, las excompañeras de la actriz se refirieron a este hecho en la edición del último viernes en América Hoy. Ethel Pozo y Janet Barboza aprovecharon un instante del programa para comentar sobre la polémica situación que está atravesando la exconductora del espacio.

“Quien ha salido ganando como siempre es Mía. Hay cosas que no cuadran un poco... Melissa ha tenido que ceder su parte del departamento por el bienestar de su hija”, mencionó Janet.

Por su lado, la hija de Gisela Valcárcel comentó que es muy difícil hablar sobre este tema y dijo que se mantiene en comunicación con Melissa Paredes.

“El inmueble se lo quedó él. Para nosotros es difícil tocar este tema. Hace varias semanas dije que lo que le tenga que decir a Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara, sino por WhatsApp, como hablamos frecuentemente. Ayer he estado muy ocupada y no he podido hablar con ella, pero hablamos cada día y medio. Está fuerte, con mucha fe, queriendo salir adelante, no importa desde cero, pero por su hija”, sostuvo.

Finalmente, Ethel pidió que se respete la privacidad de ambos, por el bienestar de su hija, ante la situación que están atravesando.

“A mí no me deja de dar pena que hayan tenido que tomar rumbos distintos. Esperemos que con ayuda psicológica, espiritual, con mucha madurez, puedan solucionar sus problemas y no tengamos que estar viendo esto a nivel nacional... dejémoslos en paz a ambos ”, concluyó.

Ethel Pozo revela conversación con Melissa Paredes

Durante su pronunciamiento, Ethel Pozo contó que tuvo la oportunidad de conversar con Melissa Paredes, previamente al acuerdo de conciliación que firmó con Rodrigo Cuba.

“Hablo cada día y medio con ella. Ella me ha dicho ‘yo tengo un origen humilde y si tengo que volver a serlo, lo haré por mi hija”, mencionó. La exreina de belleza, en su niñez, vivía en Ventanilla.

Melissa Paredes se quiebra tras firmar conciliación con Rodrigo Cuba

Tras varias semanas de una guerra mediática por la tenencia de la hija que tienen en común, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba finalmente lograron conciliar este jueves 11 de noviembre.

La exconductora de América hoy no pudo contener las lágrimas y se quebró en vivo para las cámaras de Amor y fuego: “Son lágrimas de felicidad”, dijo la modelo.