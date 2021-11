Ethel Pozo sobre Melissa Paredes: “Volverá a empezar de cero y lo hará por su hija”

En la edición de este 12 de noviembre en América hoy, Ethel Pozo aprovechó unos minutos del programa para hablar sobre el acuerdo de conciliación que firmaron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La conductora mencionó que hace un par de días habló con la ex reina de belleza y que esta le aseguró que se encuentra muy fortalecida para poder afrontar esta situación.

“Está queriendo salir adelante, no importa desde cero, por su hija. Ella me ha dicho yo tengo un origen humilde y, si tengo que volver a hacerlo, lo haré por Mía”, detalló sobre su última conversación con Melissa Paredes.

“A mí me queda claro. Cuando he hablado con Melissa en interno hace dos días (me quedó claro) que ella va a volver a empezar de cero. Ella hizo una carrera. Lo sabemos todos: un origen humilde en Ventanilla y luego tras sus sueños trabajó y trabajó. Y lo va a volver a hacer. Y ya quiere que esto pare”, agregó la hija de Gisela Valcárcel.

Melissa Paredes se pronuncia tras conciliación con Rodrigo Cuba

La actriz y conductora de televisión fue consultada por los reporteros de Amor y fuego sobre su sentir luego de la conciliación que tuvo con su expareja Rodrigo Cuba.

Paredes se abstuvo de emitir mayores declaraciones, pero señaló que estaba contenta por el bienestar de su pequeña niña.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciarán por mutuo acuerdo

Los abogados de Melissa Paredes anunciaron a la prensa que la conductora y el deportista aceptaron firmar una conciliación con medidas igualitarias para ambos.

“Se ha llegado a un acuerdo para un divorcio de manera convencional, notarial, poniendo fin a este conflicto en bienestar de la menor. Se ha llegado a un acuerdo respecto de la tenencia, las visitas, los alimentos y también sobre la división de los bienes”, manifestó el especialista.