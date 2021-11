Carmen Salinas: Lugar donde se dio el derrame es inoperable, según información de su salud

Carmen Salinas continúa en estado de coma. La actriz y productora mexicana de Aventurera sufrió un derrame cerebral el último miércoles 10, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital. Allí, permanece internada mientras utiliza un respirador artificial. En tanto, familiares de la artista han dado más detalles de su estado.

Su sobrino y representante declaró para el programa Hoy que su tía está “muy grave, pero estable”. El joven, quien se quebró mientras hablaba con la prensa, aseguró que ella no puede regresar del coma.

Según la información que dio el reportero, quien las recibió por parte de los médicos que la atienden, la famosa no puede ser operada en la zona donde se dio el derrame.

“Llegó otro especialista y coincide con el diagnóstico... es inoperable”, indicó el periodista que informó desde el centro de salud donde se encuentra Carmen Salinas.

Del mismo modo, descartó que la artista esté intubada. “Tiene un respirador, pero intubada no está”, precisó agregando que dicha decisión la tomaron sus familiares.

Carmen Salina tuvo ligera reacción

De otro lado, el sobrino contó que su tía habría movido ligeramente los dedos cuando escuchó que muchas personas están pendientes de ella.

“Le pregunté al doctor que me dejó pasar que si ella me podía escuchar, me dijo que sí. Y ella siempre ha tenido un oído espléndido. Yo platiqué con ella, le dije que había venido Juan Osorio, muchas amistades que han venido y sentí que movió su barbita un poco”, dijo el joven.

“Todos estamos mal, seguimos con la esperanza y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro. El otro neurólogo nos dijo que venía uno y un amigo de él”, agregó Gustavo Briones.

¿Quién es Carmen Salinas?

Los mexicanos han quedado conmocionados por la situación de Carmen Salinas. La actriz de 84 años es muy conocida en el país azteca.

La artista debutó en 1964 con un rol en la telenovela La vecindad. Años después, en 1970, apareció en la pantalla grande con la cinta La vida inútil de Pito Pérez.