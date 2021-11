Ariana Grande sorprende a sus seguidores al lanzar su nueva línea de maquillaje

Ariana Grande no solo destaca en el mundo musical lanzando sencillos muy reconocidos como “Thank you next”, “7 rings”, Side to side”, sino que también ha incursionado como empresaria lanzando una línea de maquillaje. Este viernes 12 de noviembre le dio la gran noticia a sus millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La cantante estadounidense subió una serie de imágenes donde aparece en el espacio con un look galáctico conformado por un minivestido en tono dorado y botas largas con plataforma ancha, como ella suele lucir. En la foto, Ariana tiene una bandera que lleva el nombre de Rem Beauty.

“No puedo esperar a que ustedes, hermosos seres humanos, creen con estos productos y (ver) cómo los inspiran a expresarse. Estamos muy emocionados y agradecidos. Espero que disfruten y les encante esto de la forma en que lo hacemos y como lo hemos hecho en silencio durante tanto tiempo. Te amo y bienvenido, finalmente, al mundo de Rem Beauty”, se lee en una de sus recientes publicaciones.

Ariana Grande

Ante el anuncio de Ariana Grande, sus fieles seguidores no dudaron en comentar y en alegrarse por su nuevo emprendimiento.

“Toma mi dinero, Ariana; toma mi dinero, Ariana”, “Ari, he esperado esto durante mucho tiempo, estoy tan feliz por cada logro tuyo, estoy feliz por ti y siempre lo seré”, ¡Limpio mi cuenta bancaria, princesa intergaláctica! Vamos”, “¡Estoy muy orgulloso de ti y no puedo esperar para poner todo en uso! Te quiero”, “Felicitaciones”, fueron algunos de los mensajes.

Ariana Grande llora al eliminar a concursante durante batallas de The voice USA

La cantante Ariana Grande no pudo evitar contener las lagrimas al elegir entre las participantes de La voz USA Bella DaNapoli y Katie Rae. Ambas interpretaron el tema “No more tears” y provocaron que la artista pase un difícil momento al tratar de escoger a la ganadora

“No quiero ponerme muy emotiva, pero las adoro a ambas. Son fenomenales. No hay nada que arreglar. Cada vez que cantaron fueron perfectas y me siento muy privilegiada de poder trabajar con ustedes y por haber pasado este tiempo con ustedes”, sostuvo la artista.

Ariana Grande confiesa ser fan de Danna Paola, Thalía y Becky G

La intérprete de “Side you side” se mostró fan de las cantantes latinas Danna Paola, Thalía y Becky G durante una entrevista en The Kelly Clarkson show.

“Me encanta ver el talento que está en el programa y conocer a estos artistas y trabajar con ellos. Es como una experiencia realmente especial poder compartir algo de lo que hemos aprendido”, señaló.