Yahaira Plasencia: excuñada Olenka Mejía le advierte luego de que solo le depositara 150 soles

Yahaira Plasencia se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que perdiera el juicio contra Olenka Mejía por difamación agravada. Como se recuerda, la cantante de salsa debía abonar la suma de 20.000 soles a la expareja de su hermano ‘Yorch’ Plasencia como reparación civil por los daños causados. En ese sentido, recientemente, Mejía reveló que la intérprete solo le habría pagado un monto de 150 soles .

Es por eso que a través de su perfil de Instagram, Olenka Mejía dio a conocer la razón que Yahaira Plasencia habría dado al juez. Según detalló la demandante, en uno de sus estados de la red social, la salsera habría dicho que no tiene trabajo para pagar.

“En serio en estos temas estoy haciendo mis prácticas como abogada penalista, ya saben para sus casos pueden contratarme. ¡Ay no!, hoy me hicieron el día. Jajajajaja. No puedo con la risa, pobrecita no tiene trabajo. Jajajaja”, escribió la excuñada de la intérprete de “Cobarde”.

Asimismo, agregó que la artista le realizó un depósito de 150 soles de los 20.000 que el Poder Judicial le ordenó que pagara a Mejía. “Me llegó un depósito de 150 soles”, precisó la expareja de Jorge Plasencia.

Olenka Mejía cuestiona motivo por el que Yahaira Plasencia no le paga el monto de reparación civil que le debe. Foto: Olenka Mejía/Instagram

Finalmente, Olenka Mejía decidió culminar su mensaje con una advertencia. “¡ No acepto nada! ¡Pagas todo o te vas a efectiva, así de simple! ”, dando un ultimátum a la salsera para que cumpla con lo dictaminado por la justicia.

Olenka Mejía revela que Yahaira Plasencia no habría cumplido órdenes del Poder Judicial

La empresaria Olenka Mejía utilizó sus redes sociales para defenderse de ataques y críticas luego de pedir el cambio de pena efectiva a la sentencia que mantiene contra Yahaira Plasencia. En ese sentido, la excuñada de la cantante dio a conocer que la intérprete de salsa no habría estado cumpliendo con las reglas establecidas por el Poder Judicial. Una de ellas era dar aviso a la institución cuando se dispusiera a salir del país.

“ Si no sabes que es respeto, gracias a mí lo aprenderás. Tranquila, tengo más dinero para seguir gastando en abogado (...), haré que palabra por palabra se cumpla como dice el PJ ”, se leía en uno de los párrafos de su mensaje.

Olenka Mejía advierte que la salsera no habría cumplido con las disposiciones que le impuso el PJ. Foto: Olenka Mejía/Instagram

Yahaira Plasencia pierde juicio contra Olenka Mejía y debe pagarle 20.000 soles

Tras perder el juicio por delito de difamación agravada por el que fue acusada, Yahaira Plasencia deberá abonar la suma de 20.000 soles a la agravada Olenka Mejía, como reparación civil.

El último viernes 25 de junio, el programa Amor y fuego emitió la lectura de sentencia donde se encontraba la intérprete de “Y le dije no” y la empresaria Olenka Mejía. Ambas afirmaron estar conformes con la declaración final del juez.