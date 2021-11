Taylor Swift: la cantante ha cambiado la hora de estreno de “All Too Well: The Short Film”

Taylor Swift emocionó a sus fanáticos de Instagram al anunciar que se estrenará el video de “All Too Well: The Short Film” el próximo 12 de noviembre, el mismo día en que ‘‘Red (Taylor’s Version)’’ se publica. El último anuncio de Swift, el cual se dio hace unas horas, es un cambio de horario para el estreno.

En esa línea, la artista anunció un cambio de hora en la que se dará el lanzamiento a través de YouTube. Como se creía en un inicio, esta ya no publicará a la media noche. Si bien aún no se mantiene la misma fecha anunciada por la artista, el videoclip se lanzará a de las 6.00 p. m. (hora peruana).

Detalles de “All Too Well: The Short Film”

Recordemos que Swift reveló, en un tweet del 11 de noviembre, el póster oficial de la película. Ella protagonizará el cortometraje junto a los actores Sadie Sink (Stranger things) y Dylan O’Brien (Teen wolf ). Se sabe que Sink y O’Brien han expresado previamente su amor por la música de Swift, lo que provoca que estas apariciones sean bien recibidas por los fanáticos.

En la última semana, la cantante anunció que lanzaría imágenes para la nueva versión de “All Too Weel”, tema del que se dice tuvo una versión original de más de 10 minutos y recién ahora, nueve años después, verá la luz.

Aunque solo compartió un breve clip de lo que está por venir, incluido un automóvil conduciendo por una carretera sinuosa, se han publicado más detalles sobre el cortometraje antes de su lanzamiento el 12 de noviembre.

Lanzamiento de ‘Red (Taylor’s Version)’

El pasado 22 de octubre, a través de un video corto en Instagram, Swift anunció que estaba trabajando en la grabación de ‘Red (Taylor’s Version)’ y que traería muchas sorpresas para sus seguidores. En el video se puede ver a la artista con un vestido rojo, acompañada por la canción ‘Red’ como fondo musical.

Asimismo, se ha confirmado que la regrabación del álbum del 2012 incluirá más temas famosos como “22″, “We Are Never Ever Getting Back Together” y “I Knew You Were Trouble”. Se planea que el disco esté a la venta a partir del próximo 12 de noviembre.