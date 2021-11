Rosángela Espinoza compara carreteras de Estados Unidos con las de Perú: Aquí las autopistas son hermosas

Rosángela Espinoza continúa viajando por Estados Unidos luego de su tan comentada salida del reality Esto es guerra el último 12 de octubre. Fue en uno de sus paseos por las calles estadounidenses que la popular ‘Chica selfie’ decidió grabar el recorrido y dejar documentado parte de su trayecto en redes sociales. Ella se encontraba filmando mientras manejaba por Los Ángeles, California.

“Rose es una experta manejando acá en Estados Unidos, no se pierde, sabe cuándo son las salidas”, dijo la prima de Rosángela Espinoza, Blanca, quien la acompañó en este viaje.

“Sí, he ido a Las Vegas y he regresado... es camino directo pero igual, no es fácil. Si manejas por primera vez en Estados Unidos, obviamente que te va a chocar un poquito porque esto no es Perú, aquí hay salidas por todos lados, las autopistas son enormes, son hermosas”, se escucha decir a Espinoza mientras maneja su vehículo. “Quería comentarles que para manejar solamente utilizo mi brevete peruano, nada más. Alquilé este carro”, agregó la Espinoza.

Asimismo, la influencer aprovechó la oportunidad para animar a sus seguidores a seguir trabajando para cumplir sus metas. En otra de sus historias decía lo siguiente: “De muy niña soñaba con participar en el Miss Perú y logré participar. No hay peor intento que el que no se hace. Esta es mi frase: Tú eres una mujer bonita y lo sabes”.

Rosángela Espinoza reflexiona tras abandonar Esto es guerra: “Mi tiempo no es para enriquecer a otros”

La modelo se encuentra bastante contenta con el nuevo giro que ha tomado su vida luego de ser eliminada de Esto es guerra. En ese sentido, Rosángela Espinoza difundió un polémico mensaje y dejo entrever que tiene planes bastante ambiciosos a futuro.

“ Ahora mi tiempo es tan solo mío, ya no es para enriquecer a otros. Tengo la libertad de hacer lo que quiero sin hacer daño a nadie. Mi ley ”, escribió en un estado de su perfil oficial de Instagram.

Rosángela Espinoza reflexiona tras dejar EEG: “Mi tiempo no es para enriquecer a otros”. Foto: captura Instagram

Rosángela Espinoza arremete contra los que la acusan de mentirosa

De viaje por Estados Unidos, Rosángela Espinoza visitó las instalaciones de la cadena de televisión Telemundo y generó comentarios sobre su incorporación como trabajadora a la casa televisora. No obstante, el canal se pronunció y desmintió dicha información. Tras ello, la influencer expresó su indignación a sus seguidores y lamentó que sus detractores la estén perjudicando.

“Ya se han inventado cosas para hacer daño a mi imagen. Si me tomo una foto con el logo de Telemundo y la subo a mi Instagram con una frase super linda motivadora, no solo para mí sino también para mis seguidores. En la descripción de la foto nunca dije que firmé un contrato o que era imagen. Sale una agencia X que no es Telemundo a desmentir algo que nunca dije, haciéndome quedar súper mal y siendo la burla de imágenes como ‘Pinocha’”, escribió bastante molesta la ‘Chica selfie’ en su cuenta de Instagram.