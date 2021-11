Octavio Ocaña y otras misteriosas muertes de famosos que dieron la vuelta al mundo

La muerte de Octavio Ocaña, el pasado 29 de octubre, conmocionó al mundo del espectáculo en México y Latinoamérica. El actor, recordado por su papel de Benito Rivers de la serie Vecinos, perdió la vida a los 22 años. El caso es un misterio; sin embargo, medios internacionales reportaron que fue alcanzado por la bala cuando huía de la policía.

A propósito de este hecho, presentamos una lista de las muertes de famosos que han impactado al mundo y que en muchos de ellos su causa exacta sigue siendo una interrogante.

Naya Rivera

La actriz Naya Rivera, conocida por su papel en la serie musical Glee, desapareció el 8 julio del 2020 cuando salió a navegar con su hijo de cuatro años al lago Piru, ubicado en California. Según el testimonio del pequeño, su madre se fue a nadar y nunca regresó. Días después, hallaron su cuerpo sin vida. Tras una ardua investigación, determinaron que la intérprete había fallecido ahogada. Los fans de la serie quedaron consternados por el deceso de la estrella juvenil.

Naya Rivera fue despedida por sus familiares en un íntimo funeral, el pasado 24 de julio | FOTO: Difusión

Brandon Lee

El hijo de Bruce Lee murió el 31 de marzo de 1933 en impactantes circunstancias. Fue durante el rodaje de la cinta El cuervo, cuando su compañero de reparto Michael Massee le dio accidentalmente un balazo al jalar del gatillo de un arma. El aparato estaba cargado de proyectiles reales que no habían sido revisados con anterioridad. El hecho enlutó el cine porque se suponía que el cartucho debió ser de salva.

Brandon Lee intepretó a Eric Draven en 1994. Foto: difusión

Elvis Presley

El ícono absoluto del rock and roll falleció de un ataque al corazón el 16 de agosto de 1977. Ese día, su novia Ginger Alden fue encontrada muerto en su mansión ubicada en Memphis Tennessee. El cuerpo sin vida fue trasladado al Baptist Memorial Hospital de Memphis, donde diez médicos le practicaron una autopsia. La revisión de su anatomía fue la causa de la controversia que se armó en ese entonces. Por dicho suceso, su deceso estuvo rodeado de controversias y teorías de conspiración.

Elves Presley falleció a los 42 años un 16 de agosto de 1977. (Foto: AP)

Kurt Cobain

El cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado sin vida en su casa de Seattle, el 8 de abril de 1994. La versión oficial señalaba que se había suicidado. Su muerte conmocionó a industria musical. El cantante se encontraba en la cumbre de su trayectoria artística con un estilo que él mismo había creado.

Kurt Cobain lideró a Nirvana, agrupación que simbolizó la rebeldía juvenil de la época. Foto: difusión

Heath Ledger

El actor Heath Ledger, recordado por su papel del ‘Joker’ en El caballero de la noche, falleció el pasado 28 de enero de 2008 por una intoxicación. Según reportes, habría combinado hasta seis tipos de medicamentos. No obstante, no se llegó a especificar el nombre de las medicinas. Él había sido nominado al Óscar por su interpretación del villano de Batman. Finalmente, lo ganó y recibió el premio póstumo.

El papel más conocido de Heath Ledger es el del Joker en 'Batman: el caballero de la noche'. Foto: Warner Bros

Michael Jackson

El ‘Rey del pop’ murió a los 50 años un 25 de junio de 2009, mientras preparaba su gira mundial This is it. Según las investigaciones, Michael Jackson fue llevado a un hospital tras sufrir un desmayo. Luego de varios intentos fallidos de reanimación, el corazón del cantante dejó de latir. A partir de ese momento se abrió un largo proceso para determinar la causa o culpable de su muerte. El doctor Murray, quien le suministró una serie de medicamentos antes de desvanecerse, fue acusado como responsable de su deceso. Una gran cobertura mundial se le dio a su funeral, que congregó a una audiencia global de aproximadamente 2.500 millones de personas.