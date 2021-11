Michelle Soifer responde a Magaly Medina: “Ella cree que puede llenarse la boca burlándose”

Magaly Medina comentó una nota de Michelle Soifer difundida en su programa el último 10 de noviembre en el que se vio a la joven cantante ofreciendo un espectáculo en el conocido distrito del Callao. Sin embargo, la poca gente que fue a ver a la exchica reality no pasó por alto con la conductora de Magaly TV, la firme, quien se burló del espectáculo, e incluso la comparó con los cómicos ambulantes, pero sin público.

“Como la gente no se empila con sus canciones, recurre a covers de Karol G y para que la reconozcan canta ‘Bombón asesino’ hasta que llega la Policía. Al mejor estilo cómico ambulante, pone sus dos parlantes, un micrófono y canta, pero hasta los cómicos tienen más gente alrededor . Ya termina el 2021, y ella aún no se ha internacionalizado”, dijo la figura de ATV.

Los comentarios de Magaly Medina molestaron a Michelle Soifer, quien aseguró que no permitirá que la conductora dañe su imagen.

“Voy a responder a una persona que ya durante muchos años, mucho tiempo, hemos recibido críticas no solamente a mi persona como figura pública sino todo aquel que hace algo bueno. Esta persona, esta señora, solamente lo que hace es destruir. Entonces quiero responderle a ella porque anoche (miércoles 10 de noviembre) sacó algo que realmente a mí me molestó muchísimo y lo voy a responder porque esto realmente merece ser aclarado y que la gente sepa el movimiento que estamos haciendo en Callao , y cómo una persona trata de cambiar todo lo bonito que estamos haciendo para ponerlo por el suelo; y me refiero a la señora Magaly Medina”, dijo la artista en radio La Zona.

“Nosotros estamos haciendo un movimiento para traer paz a los barrios del Callao, dándole oportunidad a diferentes artistas, es lo que hacemos en Monumental Music , qué es más hermoso que hacer música y apoyar al talento peruano. Ella cree que puede llenarse la boca hablando, difamando, burlándose, y lo único que eres es una víbora que con su propio veneno se encarga de difundir que la gente crea que lo que las personas estamos haciendo bien, está mal”, añadió.

Michella Soifer explica sus visitas a diferentes distritos

Michelle Soifer explicó que con su música quiere unir a los habitantes de distritos en conflictos.

“Todos los domingos visitamos diferentes barrios para tratar de unir a los barrios. Estamos llevando artistas de diferentes sitios donde son cantantes que no pueden pisar esos barrios y mediante la música, mediante la cultura musical estamos abriéndoles las puertas a esas personas para que puedan ir a los barrios a llevar música. Ahora a mí me molesta porque qué cosa está haciendo ella (Magaly Medina), ella solo se encarga de criticar. Yo soy de Ventanilla, soy chalaca de corazón, pertenezco a una disquera chalaca y si hay que hacer esto todos los domingos yo lo voy a hacer y eso no me va a restar como artista, no me va a quitar la internacionalización que tanto dice ella; al contrario, demuestra el ser humano que soy y que nunca me olvido de dónde vengo”, indicó.

Michelle Soifer. Foto: Michelle Soifer/Instagram

Michelle Soifer es intervenida por la Policía

Mientras Michelle Soifer ofrecía un concierto callejero en el Callao, pero la Policía del distrito apareció y el espectáculo tuvo que ser cancelado. En las imágenes emitidas por Magaly TV, la firme, se vio a la cantante alejándose del lugar.