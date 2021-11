Michelle Soifer enfrenta a Magaly Medina: No vas a Huacho, pero sí a baby shower costosos

Michelle Soifer no tuvo problema alguno en responder a Magaly Medina, quien la viene criticando desde diferentes facetas de su vida personal y profesional. La intérprete de “Bye bye” no aguantó que la conductora se burlara del show que presentó en las calles del Callao y que culminó con la intervención de la Policía del distrito por la aglomeración que se estaba iniciando en medio de la pandemia.

Desde la cabina de radio La zona, donde actualmente trabaja como locutora, Michelle Soifer arremetió contra Magaly Medina por supuestamente no acordarse del aniversario del lugar donde nació. La artista señaló que a la conductora le gusta viajar a otros lugares más lujosos.

“Tú (Magaly) eres de Huacho, dime tú qué cosa has hecho por Huacho. Ayer fue el aniversario de Huacho y yo me enlacé con la gente de la radio de Huacho y estuve saludando. Yo jamás he escuchado que ella haya ido a pasar unas vacaciones en Huacho, ella se va a Miami” , dijo Michelle Soifer.

Asimismo, la ex chica reality también hizo referencia a la nota que sacó Magaly Medina del baby shower de Cassandra Sánchez. Según ella, a la figura de ATV solo le interesa ir a eventos costosos.

“La señora saca una nota de otras personas haciendo un baby shower costoso , pero cuando otras personas se juntan: que la aglomeración, que los protocolos, pero como era algo ficho, que para ti te va a sumar, tú normal; como eres la madrina, como estabas allí de invitada, no había ningún problema . No voy a permitir que el odio que ella fomenta, que ella tiene internamente, limite los sueños de otras personas”, añadió.

Magaly Medina se burla del concierto callejero de Michelle Soifer

Magaly Medina se burló de la presencia de Michelle Soifer en el Callao. La conductora indicó que la gente no se sabía las canciones de la artista y que un cómico ambulante hace mejor su trabajo en la calle.

“Al mejor estilo cómico ambulante, pone sus dos parlantes, un micrófono y canta, pero hasta los cómicos tienen más gente alrededor. Ya termina el 2021 y ella aún no se ha internacionalizado”, comentó.

Michelle Soifer feliz por su faceta de locutora

Michelle Soifer se mostró contenta por haber incursionado en la locución con radio La zona. “Mi experiencia en la radio es la mejor porque es algo nuevo, me libera mucho. Además, me encanta levantarme con la radio y tener esa energía para poder contagiar a la gente y puedan estar pilas. Aparte es una radio juvenil, entonces podemos tener un diálogo entretenido con los chicos”, dijo en un comunicado.