Magaly Medina lamentó muerte de una mujer en un concierto de cumbia en Huacho

Un terrible hecho se vivió en un concierto de La única en Huacho, lugar donde sicarios desataron una balacera que provocó la muerte de una mujer y cinco heridos. Ante ello, Magaly Medina tomó unos minutos al inicio de su programa para hablar sobre lo sucedido.

Este miércoles 10 de noviembre, durante su programa de espectáculos, Medina lamentó la muerte de la joven universitaria.

“Es un día donde los huachanos no tenemos nada qué celebrar porque hoy es un día triste porque unos sicarios, a quienes no le pagaron un cupo, mandaron a balear a cualquiera. Ellos eran personas inocentes que fueron a bailar con su grupo de moda y a divertirse, pero salieron heridos”, mencionó en un inicio.

“Una chica (por Karen Trujillo Armas) que fue a divertirse se murió. También hubo heridos. Estos sicarios actúan porque no se les paga los cupos por realizar un evento, la mafia cobra cupo por todo”, añadió.

Magaly Medina contó que tenía intenciones de viajar a Huacho

La conductora de Magaly TV, la firme planeaba viajar por el aniversario de Huacho, pero el evento fue suspendido y no viajó.

“El día de ayer yo había sido invitada a la ciudad de Huacho, pero hace muchos años yo no participo en eventos conmemorativos porque sencillamente yo no quiero que me identifiquen con algún alcalde en especial”, sostuvo.

“Este año vino un empresario privado que quiso llevarme y que yo participara de una fiesta el día de ayer, pero por alguna razón él suspendió el evento ... yo iba a estar en una fiesta que tenía lugar en Huacho. Era la verbena, pero no se logró concretar”, concluyó la presentadora.

