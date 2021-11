Laura Bozzo reapareció y aseguró que limpiará su nombre: “Jamás evadí impuestos”

A pesar de que el pasado 25 de octubre un juez suspendió el pedido de arresto sobre Laura Bozzo, la conductora sigue sin reaparecer ante el público, aunque sí lo hizo mediante las redes sociales. La peruana dejó un extenso mensaje en sus cuentas oficiales, donde aseguró que peleará hasta el final para limpiar su nombre.

Asimismo, la abogada aseguró que toda esta acusación sobre lavado de activos se debió a que sus contadores la estafaran respecto al inmueble que se vendió. La presentadora también señaló que extraña mucho a su público televidente y aprovechó para enviar saludos a distintas partes de México.

El extenso mensaje de Laura Bozzo en redes sociales

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos. Esto fue una auditoría del 2012, los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y, sobre todo, en Dios, que no me suelta la mano”, inició.

Laura Bozzo mantiene una batalla legal contra la justicia mexicana. Foto: Instagram

Luego agregó: “Lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que, a pesar de ser una loca inmadura, no haría algo así. Me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección, yo sufro de depresión, es horrible, pero soy guerrera y aprendí a vivir con esta enfermedad. Moriré luchando, pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios está conmigo quien contra mí”.

Laura Bozzo fue la gran ausente del matrimonio de su hija Victoria de la Fuente

Victoria de la Fuente es una de los dos hijos de la presentadora, producto de su relación con Mario de la Fuente, ella contrajo nupcias hace unos días con Adam Ayers. La ceremonia se llevó acabo en un hotel de Santa Bárbara en el estado de California con un grupo reducido de invitados, ya que solo estuvo su entorno cercano.

La joven se mostró muy emocionada, pero lamentó la ausencia de su madre, quien a pesar de que se le levantó la orden de arresto, prefiere seguir en el anonimato.

“Creo fielmente en las autoridades mexicanas, y creo que tienen un muy buen equipo legal y mi mamá también, y estoy segura de que pronto va a poder aclarar toda esa situación”, expresó sobre su madre para People.