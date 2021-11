Daniela Darcourt alcanzó sold out para sus conciertos del 12 y 13 de noviembre

La cantante peruana Daniela Darcourt brindará este viernes 12 y sábado 13 de noviembre dos conciertos en el anfiteatro del Parque de la Exposición. En un show que contará con más de 40 artistas en escena, entre cantantes y bailarines, la salsera se reencontrará con su público limeño en un escenario después de dos años de ausencia debido a la la pandemia.

“Lo veo y no lo creo, lo logramos, mi gente. Doble sold out. Gracias a todo su cariño y amor. No tienen idea de la emoción y las ansias que me invades. Muero por ya estar en el escenario junto a todo mi equipo para regalarles estos dos días llenos de mucha magia, sorpresa y sabor”, expresó la jurado de La voz kids Daniela Darcourt a través de sus redes sociales.

Y es que desde que regresó de su gira por Estados Unidos, la joven salsera no ha podido ofrecer presentaciones completas para sus fans. Con la apertura de espacios y lugares para conciertos en nuestro país, Daniela solo ha tenido pocas participaciones especiales acompañando a músicos como Tonny Sucar.

Es la misma cantante quien ha puesto todo su empeño para poder llevar a cabo la realización de este espectáculo. Como se sabe, es ella quien está a cargo de toda la organización debido a que su empresa es la encargada de cada detalle de sus conciertos.

Por otro lado, se pudo conocer también que en diciembre de este año, Daniela Darcourt será parte de un evento más grande, en donde compartirá escenario con cantantes internacionales de la talla como de Nicky Jam, entre otros.