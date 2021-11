Alejandra Baigorria sobre reclamos de Guerreros Puerto Rico: “Agradezcan que no estoy”

Alejandra Baigorria, quien se encuentra recuperándose de una lesión, no fue ajena al versus que sostiene el equipo de Esto es guerra con Guerreros Puerto Rico y opinó sobre la competencia. A través de sus redes sociales, la empresaria respondió a los reclamos del grupo extranjero y criticó la forma en que ellos estarían ganando puntos.

“Qué horrible, (Guerreros) Puerto Rico, quieren ganar a base de puro reclamo. ¡Dios mío! Agradezcan que no estoy ahí, porque yo no me callaría y todo lo que les diría”, puso la joven en sus historias de Instagram.

“¡Dios mío, qué horrible competencia!, puro reclamo, no dejan ni hablar, qué insoportables son, la verdad. No me provoca ni ver, la verdad, me duele la cabeza escucharlos. Se salvaron, Puerto Rico que yo no estoy por mi lesión, sino las respuestas que les daría y cómo les dejaría callados, porque nadie sale a hablar”, agregó.

Las instantáneas fueron difundidas por el programa Amor y fuego, que mostró un informe sobre el tratamiento que recibe la joven tras dañarse el talón de Aquiles.

Alejandra Baigorria fue operada de urgencia

La empresaria de Gamarra sufrió un accidente en Esto es guerra, hace unos días, dañándose el pie. A raíz de ello, manifestó una serie de dolores, por lo que tuvo que ser operada.

“Hoy tocó ir al doctor. No saben lo que fue para mí escuchar lo que va a demorar mi recuperación y el volver a caminar costará mucho más tiempo del que creí. Esto es muy duro”, contó en sus historias de Instagram.

Alejandra Baigorria sensible por lesión

La pareja de Said Palao expresó su lamento por el largo tiempo que llevará su rehabilitación. “Hace mucho tiempo no tenía un día tan feo como hoy, hace tiempo no escuchaba tan mala noticia sobre mi recuperación como hoy. Me siento súper triste, me siento horrible”, contó en un video que publicó.

De momento, está llevando su recuperación en casa y en compañía del hermano de Austin.