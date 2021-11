Gianella Neyra: “Nos lanzamos a la piscina sin saber si había agua”

Con la película Medias hermanas, las actrices Gianella Neyra y Magdyel Ugaz ingresaron a un terreno para ellas desconocido: la producción. En esta historia, que ingresará a las salas este 18 de noviembre, las actrices además de asumir los roles protagónicos decidieron hacerse cargo de todo el trabajo detrás de cámaras.

“Ha sido un viaje largo e increíble por momentos. Desde estar confinadas diciéndonos qué pasaría si nos adueñamos de esta oportunidad, si nos hacemos cargo de las cosas que queremos. Si apostamos. Y así fue. Nos lanzamos a la piscina sin saber si había agua”, cuenta Gianella ante la cómplice mirada de su compañera de esta nueva aventura.

“Una palabra con la que me levanté hoy fue agradecer al universo y a esta mujer (Neyra) que me invitó a lanzarme a la piscina, una piscina que imaginamos que podía tener o no tener agua. ¡Y tenía mucha agua y muchos salvavidas!”, agrega Ugaz.

La cinta dirigida por Ani Alva presenta las aventuras y enredos de dos hermanas de padre, Victoria (Gianella) y Marita (Magdyel), quienes se ven obligadas por las circunstancias a convivir juntas todo un verano en su casa de playa. Trae comedia, drama, conflictos adolescentes y de padres en su intento por resolver estos problemas y los suyos.

Las protagonistas coinciden en que la directora de No me digas solterona se adueñó de la historia “para crear una divertida película con un mensaje para toda la familia”.

Ugaz y Neyra producen y protagonizan cinta dirigida por Ani Alva. Foto: Gianella Neyra / Instagram - Magdyel Ugaz / Instagram

Con ellas, el elenco integra a Leonardo Torres Vilar, un actor curtido del teatro y que reconoce haber hecho poco cine. “Por lo que he escuchado es una película soñadora, valiente y eso ha resultado que sea muy graciosa y humana. Estoy agradecido al elenco y estoy de buen humor”, dijo provocando las risas del elenco, en una conferencia que se realizó ayer vía Zoom.

¿Con qué se encontraron a la hora de asumir el rol de productoras?

Magdyel: Fue intenso, teníamos todo en contra y finalmente se hizo. Creo que por eso mi corazón palpita fuerte cada vez que siento que estamos a puertas de estrenarla, porque cada vez que parecía que no era el momento también me decía “es el momento de hacerla”. Hemos aprendido más a nivel personal que profesional, he aprendido a mirarme. Alguien del público me dijo hace poco: “Magdyel, yo creo que a través de tus heridas también puedes compartir y enseñar”. Y yo no quiero ser como la abanderada de nada, pero soy una persona que le cuesta confiar en sí misma, me cuesta sentirme capaz y en este proyecto muchas veces quise salir corriendo. No paro de agradecerle a mi partner que todo el tiempo me tuvo de la mano y me hacía mirar mucho mis fortalezas. Eso es maravilloso. A veces uno puede decir “no puedo” y de repente cuando te paras a mirar puedes encontrar a tu lado a la persona que te invita a mirar las fortalezas que tienes y eso ha sido para mí darme cuenta que sí puedo.