Mon Laferte revela que quedó embarazada gracias a tratamiento hormonal

La noticia del embarazo de Mon Laferte sorprendió a más de uno cuando este fue de conocimiento público. Recientemente, en conversaciones con el medio EFE, la cantante chilena se animó a entrar en detalles sobre el proceso que siguió para poder quedar embarazada.

La artista reveló que se sometió a un tratamiento hormonal mientras estaba en Hollywood, Estados Unidos. Este proceso, según contó Laferte, la puso en un estado muy alto de sensibilidad, por lo que, casi impulsivamente, se animó a escribir canciones para un nuevo álbum.

“Yo estaba en hormonas fatal, llevaba ya un montón todo el tiempo. Era un ‘shot’ diario de hormonas y estaba muy sensible. Todo lo que escribí o hice no tiene mucho plan realmente. Fue explosivo de mi parte querer hacer un disco”, sostuvo la intérprete.

Las canciones elaboradas para este nuevo lanzamiento, producto del constante cambio de ánimo de la chilena, abordaron temas que en otro momento de su vida y bajo otras circunstancias no se hubiera atrevido a publicar.

“Hay temas que me atreví a abordar porque estaba hormonal. Yo decía que estaba bien, pero estaba para arriba y para abajo, con calores. Muchas pequeñas cositas que pasan que finalmente afectan”, acotó.

El detrás de “A crying diamod”

Un claro ejemplo de ello es el tema “A crying diamond”, donde Laferte relata uno de los episodios más duros de su vida, al sobrevivir a un abuso sexual cuando tenía 13 años de edad.

“Es algo que creo que nunca me habría atrevido a hacer (en) una canción ni a contarlo, pero estaba tan ultrasensible que la escribí”, reveló la intérprete.

Pese a ser un tema muy delicado de contar, la artista asegura que cantarla ha significado un proceso de catarsis.

“Ahora me siento increíble, estoy feliz, me siento valiente y me gusta eso (...) Me doy cuenta que me ha servido y me sirve cantarla porque he llevado ese peso muchos años conmigo, y me cuesta hablarlo, me hace sentir a mí culpable. Esto es como escarbar un poquito de otra manera y quitarme culpas”, finalizó la cantante.

El éxito de Mon Laferte

Este ha sido un gran año para la artista nacida en Viña del Mar. Además de estar a la espera de su primer hijo, los éxitos musicales de la intérprete siguen en aumento, 1940 Carmen es el segundo álbum de la chilena lanzado este año. Durante el mes de abril, Laferte publicó su disco Seis, donde contó con colaboraciones de importantes artistas internacionales.

Además de ello, la cantante ha culminado recientemente una gira de 27 conciertos en Estados Unidos, y en diciembre brindará dos espectáculos en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Laferte también estará presente este 18 de noviembre en Las Vegas durante la ceremonia del Grammy Latino, donde cuenta con cuatro nominaciones y compartirá el escenario junto con Gloria Trevi y La Arrolladora Banda el Limón.