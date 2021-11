Mario Hart abrirá un local de comida peruana-hawaiana en Brasil: “Creo que será un éxito”

Mario Hart se ha convertido en un exitoso empresario en el rubro de la comida y ahora ha alcanzado nivel internacional. El integrante de Esto es guerra se encuentra en Brasil preparando el lanzamiento del nuevo local de su cadena de restaurantes y se mostró más que feliz en redes sociales.

El esposo de Korina Rivadeneira no dudó en mostrar algunas imágenes de lo que será su nuevo establecimiento en Praia do forte, paradisiaca playa ubicada en el estado de Salvador de Bahía, uno de los lugares preferidos por los turistas por sus aguas cristalinas y sus innumerables paisajes.

¿Cómo es el nuevo restaurante de Mario Hart en Brasil?

Mario Hart compartió con sus miles de seguidores las instalaciones del restaurante Poke Boss, negocio que inició en Lima durante la pandemia de coronavirus y que se ha extendido rápidamente en los últimos meses.

“Estamos en el local trabajando para la apertura que será el día jueves (11 de noviembre). Todo está patas arriba y desordenado, pero todo está muy bonito y creo que va a ser un éxito” , precisó en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes se pueden apreciar los detalles del espacio y el diseño que implementó para este nuevo emprendimiento, entre los que destacan los colores blanco, celeste y naranja.

Mario Hart asegura que nunca le sería infiel a Korina Rivadeneira

Mario Hart se refirió a una de sus últimas actuaciones en La academia de Esto es guerra. El chico reailty tuvo que simular una infidelidad a Korina Rivadeneira dentro de la trama; sin embargo, aseguró a las cámaras de América Espectáculos que nunca le haría daño a su esposa.

“Si antes no se me habría ocurrido jamás en la vida sacar la vuelta, viéndola sufrir así, menos, menos. De verdad, me puso tenso y nervioso. Yo decía: ‘¡Qué tal maldito ese enano, cómo le va a sacar la vuelta a su esposa!’”, precisó.