Magaly Medina indignada con jugadores de la selección por ampay: “No vienen a sudar la camiseta”

Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para emitir su opinión sobre el ampay de André Carrillo en una fiesta previo al encuentro de Perú y Bolivia, en la que también habrían participado otros jugadores. La figura de ATV expresó su indignación por el poco compromiso mostrado por los deportistas.

El mencionado integrante de la selección peruana fue captado en video en una fiesta el último fin de semana (sábado 6 de noviembre), material que luego fue difundido por Amor y fuego.

Magaly Medina envía fuerte mensajes a seleccionados peruanos

La conductora se mostró bastante molesta de que en los programas deportivos no se haya tocado el tema de la fiesta a la que habrían asistido algunos integrantes de la selección peruana. Magaly Medina no dudó en pedirles que no apañen dichas conductas.

“Los periodistas deberían decirlo con nombre propio, pero hay algunos que dicen que van a esperar que jueguen primero. Ese es nuestro periodismo deportivo de siempre, alcahuetones, franeleros, que todo les tapan a sus ídolos . Por eso me gané antipatías, porque los ampayaba”, expresó.

Del mismo modo, tuvo un fuerte comentario sobre los seleccionados nacionales: “Jugadores de fútbol que les gusta más la juerga. Vienen a su patio de recreo, el Perú es su patio de recreo. Acá se divierten, no vienen a jugar a sudar la camiseta, vienen a otra cosa”.

Magaly Medina pide a sus televidentes que le hagan llegar imágenes del ampay

Magaly Medina se sinceró con sus televidentes e indicó que no podía hacer un reportaje contundente sobre la fiesta protagonizada por futbolistas de la selección peruana debido a que no cuenta con material audiovisual, solo con un clip muy corto. Es por este motivo que la conductora de ATV pidió a todos sus seguidores que le hagan llegar más imágenes o videos para poder informar con un contenido más preciso.

“Voy a agradecerles nuevamente que me digan, me informen y ya me las arreglaré para ampayarlos, ya que los periodistas deportivos nunca lo han hecho”, dijo.