Alfredo Adame se burla de actuaciones en La academia de Esto es guerra

El actor mexicano Alfredo Adame se enlazó con el programa de Amor y fuego para dar sus opiniones sobre las actuaciones de los chicos reality en La academia. El reconocido artista dijo que muchos de ellos deberían dedicarse a otro trabajo y no a la actuación.

Alfredo Adame habló primero sobre la actuación de Patricio Parodi y se refirió a la escena donde se vistió de Mariachi para dedicarle una ranchera a Luciana Fuster. “ El rídiculo mas absoluto que he visto en mi vida”, sostuvo el actor.

El actor Alfredo Adame sobre actuación de Mario Hart: “Lo mandaba a una escuela de actuación

Por otro lado, también se refirió a Mario Hart, quien en uno de los últimos capítulos se peleó con Korina Rivadeneira por verse a escondidas con una mujer

“Yo si fuera el director de escena lo sacaba a patadas del foro y lo mandaba a una escuela de actuación”, dijo y le enseño cómo debió haber actuado.

Alfredo Adame opinó sobre Melissa Loza y Milett Figueroa

El reconocido actor no solo habló de las actuaciones de los hombres, sino de Melissa Loza y Milett Figueroa. “Aqui parece que se estuvieron tomando un café con amigas. En vez de decir verdades se dicen indirectas y esas no son buenas si no las sabes interpretar. Melissa Loza y Milett Figueroa están reprobadas, muy malas actrices, no se comprometieron con las escenas”, enfatizó.

Alfredo Adame sobre Nicola Porcella: “Es inexpresivo”

También se refirió a la actuación de Nicola Porcella, quien ya había trabajado en otras novelas para América TV. “Es inexpresivo, no analizó el texto de lo que iba a decir y cuál era el subtexto. Yo le daría el papel de árbol tres, le daría el de silla o el de una mesa. No habla, no actúa, no interpreta y nada”, mencionó.

Por último, Alfredo hizo una serie de recomendaciones para los chicos reality en general. “Yo les recomendaría que mejor se dedicaran a vender mascarillas para el coronavirus o a vender otras cosas y no se dedicarían a la actuación”, finalizó.