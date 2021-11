Louis Tomlinson concierto en Lima: precio y cómo comprar en preventa y entrada general

Es oficial. Se ha confirmado que el ídolo juvenil Louis Tomlinson, cantautor británico de 29 años, ofrecerá un concierto en Perú. Se trata de la primera gira mundial de Tomlinson tras el estreno de su álbum Walls, su disco debut como solista y con el que regresó a la música tras un largo descanso.

El exintegrante de la banda One Direction deleitará a sus espectadores peruanos con los mejores éxitos de su entrega, siendo ellos “Kill my mind”, “Two of us”, “Don’t let it break your heart” y “We made it”.

“Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver”, comentó el músico.

De esta forma, Louis Tomlinson retoma la extensa gira mundial que fue interrumpida en marzo de 2020 por la pandemia. En el 2022, recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú.

¿Cuándo es el concierto de Louis Tomlinson en Perú?

Las entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú serán puestas a la venta en Teleticket a partir del próximo lunes 15 de noviembre.

¿Cuándo empieza la preventa de entradas?

La preventa de entradas para ver a Louis Tomlinson en concierto se realizarán los días 13 y 14 de noviembre e incluirán un descuento especial del 25% si se realiza con la tarjeta Interbank.

¿Cuándo empieza la venta general de entradas?

El inicio de la venta general de entradas para el concierto de Louis Tomlinson en Perú iniciará el 15 de noviembre a través de la plataforma de Teleticket.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Louis Tomlinson?

La venta de entradas (no incluida la preventa exclusiva) iniciará el 15 de noviembre y se podrán adquirir de manera presencial en los módulos de Teleticket a nivel nacional o a través de la página web ( https://teleticket.com.pe/) .

Precio de las entradas en Teleticket

Para el concierto de Louis Tomlinson en Lima, Perú, se encuentran disponibles tres ubicaciones, cuyo precio variará dependiendo de la proximidad que tenga con el escenario principal. Los montos presentados a continuación incluyen el 25% de descuento por preventa con tarjeta Interbank y la comisión de venta.

Campo A: S/ 350

Campo B: S/ 190

Tribuna: S/ 130

¿Dónde será el concierto de Louis Tomlinson en Lima?

El evento en el que cantará Tomlinson será en la Arena Perú (al costado del Jockey plaza, en Surco, Lima).