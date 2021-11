Deyvis Orosco no descarta incursionar en política para apoyar al sector entretenimiento

Deyvis Orosco, quien espera a su primer hijo con Cassandra Sánchez, es uno de los cantantes con mayor éxito en el Perú. A sus 35 años, el hijo de Johnny Orosco se ha convertido en uno de los grandes íconos de la cumbia, llegando a calar en los corazones del público con temas como “No te creas tan importante” o “Amor a primera vista”. Por ello, no descarta incursionar en la política y así poder impulsar la industria del entretenimiento en nuestro país.

Mientras alista el lanzamiento de su sello discográfico, el artista precisó que tiene un gran interés en manifestarse públicamente para que el Gobierno se preocupe más por apoyar al sector entretenimiento, el primero en parar ante la pandemia del coronavirus.

Finalmente llegó el día del baby shower. La joven pareja Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez disfrutaron la celebración y revelaron el nombre de su hijo. Foto: Cassandra Sánchez.

“Las situaciones son complejas, inmanejables, porque no se puede trabajar con capacidad mínima con aforos enormes. Las producciones han subido muchísimo. No olvidemos que tenemos un público popular que tiene un presupuesto establecido. Por ejemplo, están acostumbrados que un menú cuesta 8 soles, y ahora debe pagar 80 soles, no lo van a poder pagar. Los productores van a tener que invertir tres veces más de lo que hacían antes”, indicó Deyvis Orosco.

Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco de críticas

Con un contundente mensaje en Instagram, Jessica Newton defendió a Deyvis Orosco de las críticas por usar lentes oscuros en el baby shower de su bebé. De esta manera, la organizadora del Miss Perú pidió que respeten la manera de vestir del cantante y dejen de atacarlo.

Ante uno de los comentarios negativos, Newton respondió en Instagram: “La conexión de los chicos es evidente. Disfrútalo. No critiques la felicidad”.

Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco. Foto: captura de Instagram

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez revelan el nombre de su primer bebé

Durante la celebración del baby shower, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid revelaron el nombre de su primer bebé. Además, dieron a conocer que Magaly Medina se convertirá en la madrina del pequeño.

La pareja reveló un cartel que decía Milán Orosco Sánchez y el cantante comentó: “Te estamos esperando, mi amor”.