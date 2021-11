Galdós sobre su regreso a la televisión: “Deseo ser profundamente despreciable para los políticos”

El irreverente Carlos Galdós regresa más travieso que nunca y pretende poner en aprietos a más de un político en su nuevo programa de televisión Por Dios y por la plata. El showman vuelve a la televisión luego de estar retirado por muchos años por decisión propia, de acuerdo a sus afirmaciones.

La República conversó con el conductor sobre su nuevo programa, que —a diferencia de los anteriores— estará lleno del humor negro que lo caracteriza, basado en los políticos peruanos. Además, esta será la ventana con la que debutará como director y productor junto a la empresa que formó. También se asoció con Panorama Televisión para tener la libertad de tocar los temas que mejor le parezcan.

Los seguidores de Carlos Galdós podrán verlo en sus pantallas desde este 15 de noviembre a las 11.00 p. m. Por Dios y por la plata se transmitirá de lunes a viernes hasta la medianoche y buscará captar la atención de sus seguidores como La noche es mía, el exitoso programa que condujo en Latina.

- ¿A qué se debe el nombre del programa?

Es un homenaje al Congreso. El nombre de mi programa es un homenaje a los políticos peruanos y, por ende, el cinismo con el que actúan. De hecho, la frase la acuñó un congresista que ya falleció en plena juramentación. En resumen, todo un homenaje a nuestro políticos.

- ¿Cuál es la diferencia de este programa con otros proyectos?

Hay varias. La primera que debo resaltar es que mi agencia de representación se ha asociado al canal de Panamericana. Eso ya de por sí es un reto y cambia muchas cosas en cuanto al contenido del programa porque somos nosotros mismos quienes nos encargaremos de conducir, producir, y dirigir Por Dios y por la plata. El programa está muy bueno. Además, que no tiene nada que ver con las temáticas anteriores que he hecho, ya que este va de la mano con la actualidad y coyuntura. Vamos a jugar mucho con respecto a eso.

- ¿Qué diferencia hay entre la conducción de un programa radial y televisivo?

Desde el punto de mi opinión, considero que ninguna. Yo siempre estoy generando contenido y llevando el ritmo al saber qué poner y qué no poner. En mi programa radial compito en horario matutino con los noticieros y me va muy bien. En el ámbito televisivo, me van a tener a la hora de ir a dormir y es curioso porque ahora mis seguidores se van a levantar conmigo y se van a ir a acostar conmigo, ya que estaré de 11.00 p. m. a 12.00 a. m. Encima me pueden ver los sábados en la Estación de Barranco. A mí siempre me ha encantado estar muy en contacto con mis seguidores para medir cómo está el contexto. Yo soy la misma versión en todos mis programas. Siempre he sido Galdós en la mañana, tarde y noche.

- ¿Cómo decidiste involucrarte en el mundo de la dirección y producción?

Porque es algo que siempre ha ocurrido. En todos los programas en los que he estado siempre he metido mi cuchara negociando la pauta y el contenido. La única diferencia ahora es que no tengo que negociar con nadie más que conmigo mismo. Es un lindo reto y lo que ya correspondía. De hecho, no es novedad. Hace mucho tiempo, las personas conducen y producen sus programas al mismo tiempo.

- ¿Te muestras tal y como eres en la conducción?

Eso es algo que lo tiene que decir la gente. Eso es algo que el público siente. Esa es una pregunta que debe validar el público, la gente, la audiencia. Yo puedo decirte que sí, pero es solo una respuesta mía porque el público te vibra y siente lo que le transmites. Entonces, ellos te oyen y dicen: “Ah, este pata sí está siendo sincero y dice lo que siente y piensa”. Además, eso viene acompañado de tus acciones. No sé cómo se manejan los demás personajes de la televisión porque hay muchos personajes que son más falsos que billetes de 500 soles y generan un personaje para mostrar al aire. Yo no, yo soy lo que ven y escuchan. Así me van a encontrar siempre en mis tres formatos: la radio, televisión y mis shows en vivo.

- ¿Qué otro sueño te falta desbloquear?

Es que eso yo no lo cuento porque mis sueños son muy personales, al igual que mis metas. Siendo muy sinceros, nunca cuento mis proyectos ni deseos. Yo sé que mi respuesta no puede servir mucho, pero lo que sucede es que mis metas no necesariamente están amarradas a lo laboral, sino en otro plano. Lo laboral es solo una partecita de mí y eso no me define para nada. Me definen muchas otras cosas y todo eso lo reservo para mi familia y núcleo más privado.

- ¿Qué expectativas tienes con Por Dios y por la patria?

Deseo de todo corazón que se indignen todos los políticos. Que los padres de la patria me odien a muerte. Eso es lo que más deseo. Deseo ser profundamente despreciable para los políticos. Si más me odia un político, quiere decir que estoy haciendo lo correcto. No como los comentaristas deportivos, que solo alaban a los jugadores.

- ¿Buscas canalizar la indignación de los ciudadanos de a pie?

O sea, tampoco voy a jugar al justiciero. Yo solo considero que estamos hartos de que nos tomen el pelo y que nos tomen de tontos. Ya basta. Ellos mismos se ponen en evidencia todo el tiempo y vamos a jugar un poco con ellos. Eso tiene que ver mucho con el humor, todo gira en torno a ello. La línea del programa es del gobernante con el autodidacta.

- ¿Vas a tocar a todo tipo de políticos o solo de un solo bando?

La ‘simpatización’ no va conmigo. A mí casi todos me parecen despreciables. Eso de por sí ya pone bien pareja la cancha con respecto a las personas con quienes voy a tratar.