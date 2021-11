Britney Spears reveló que Donatella Versace diseñará su vestido de novia

Britney Spears causó revuelo después de postear una serie de fotos y videos con un vestido largo de color rosa pastel en su cuenta de Instagram el pasado martes 9 de noviembre. Antes de que sus fanáticos pudieran hacer suposiciones sobre cómo luciría Spears en su boda con el preparador físico Sam Asghari, la artista señaló que este no era el vestido oficial.

“No, este no es mi vestido de novia. Donatella Versace está haciendo mi vestido mientras hablamos… ¡Que tengas una buena noche amigos!”, fue lo que dijo la estrella de pop de 39 años, quien ha acusado recientemente a su madre por darle su tutela total a su padre.

Este último álbum de Instagram de Britney incluyó varias fotos de ella dando vueltas, posando con su vestido de fiesta rosa. Los usuarios de Instagram han dejado mensajes positivos y de ánimo para la artista, quien cuenta con el apoyo del movimiento #FreeBritney después de la polémica alrededor de las acciones que su padre, Jamie Spears, tomó durante la tutela de Britney.

La relación entre Britney Spears y Versace

Donatella Versace y la intérprete de “Baby one more time” tienen una larga historia de amistad y trabajo en conjunto , como recordó la diseñadora a sus seguidores de Instagram con una publicación que hizo en mayo, en la que se puede ver a Versace acompañada por una sonriente Britney.

“Este flashback es de cuando ella (Britney) vino a mi desfile en 2002, luciendo glamorosa en Versace. ¡Nunca olvidaré cuando viniste y te quedaste conmigo, Britney, fuiste y siempre serás mágica!”, dijo la directora creativa de Versace.

Los amantes de la moda y de la música de Spears esperan ansiosos más anuncios que ambas puedan compartir en sus redes sobre el vestido que lucirá la cantante para su boda, que aún no tiene fecha fija.

Britney Spears acusa a su madre sobre la tutela a la que fue sometida

La cantante criticó a su madre, Lynne Spears, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, afirmando que el daño causado por su familia ha sido peor de lo que nadie imagina.

“Me he dado cuenta de que hace mucho que no sonrío y mi madre se preocupa diciendo: ‘Estás rara, ¿qué te pasa?’(…). Antes era un negocio familiar, pero ya no. Hoy he nacido, porque vuelvo a sonreír, así que gracias por salir de mi vida y permitirme vivirla”, decía la publicación antes de ser eliminada por la cantante.

Spears también señaló que, si bien su padre fue el responsable durante la tutela de 13 años, fue su madre quien le dio la idea desde un inicio. La cantante estadounidense concluyó diciendo que prefiere centrarse en su vida a partir de ahora.