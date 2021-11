Bella Hadid habla sobre su salud mental con emotiva publicación en Instagram

Bella Hadid es una de las celebridades que no teme hablar sobre la importancia de la salud mental. La supermodelo ha revelado públicamente su diagnóstico de ansiedad y depresión. El 10 de noviembre, inspirada por un video de Willow Smith, Hadid hizo una extensa publicación en Instagram para plasmar su caso.

La publicación superó el millón y medio de ‘me gusta’ en Instagram y recogió 18.000 comentarios, tanto de amigos famosos de la modelo como de fanáticos.

El importante mensaje de Willow Smith

Bella colgó un video de una entrevista que se le hizo a Willow Smith. Este fragmento mostró la importancia de la aceptación mutua.

“Todos los humanos son diferentes, cada ser humano tiene algo especial y único que ofrecer. La gente olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos, sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad... Todo el mundo está sintiendo eso y tratan de ocultarla”, se escuchó decir a Willow.

“Debemos unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como bello y natural” , concluyó la artista.

En el video, la intérprete dio a conocer aspectos relacionados con su salud mental. A partir de este, Bella se sintió inspirada a publicar un mensaje de empoderamiento.

“Te adoro a ti y a tus palabras”, escribió Bella en Instagram. Recalcó que ver el discurso de Willow la hizo sentir “un poco menos sola” e indicó que por eso decidió compartir el extracto. Luego de este publicó una serie de fotografías suyas, donde se le nota llorando en distintos escenarios, para demostrar que expresar las emociones no es algo negativo.

Bella Hadid se sinceró en Instagram sobre su lucha por su salud mental. Foto: Instagram/Bella Hadid

Bella Hadid se expresa sobre la ansiedad

La supermodelo también se refirió sobre la ansiedad y precisó que los selfies que mostró son como suele vivir diariamente. Ella ha hablado públicamente también sobre su depresión y de la enfermedad de Lyme que la aqueja.

“Este es mi día a día por los últimos años”, confesó Hadid. “Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuérdenlo. A veces, todo lo que debes escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para ti, no lo estas. Te amo, te veo, te escucho” , escribió al dirigirse a sus seguidores.

Bella también dio un mensaje de esperanza. “La autoayuda, la enfermedad mental o los desequilibrios químicos no son lineales. Es como una montaña rusa llena de obstáculos, con sus altibajos y sus aristas”, explicó. “Quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y que esa montaña rusa siempre acaba deteniéndose en algún momento”, concluyó.

Bella Hadid sufre de múltiples dolores crónicos por padecer de la enfermedad de Lyme. Foto: Instagram/Bella Hadid

La menor del clan Smith comentó en la publicación de Bella. “Tu honestidad y ternura curan a muchos”, escribió con un emoji de corazón rojo. Muchos fanáticos también hicieron saber que apreciaban la personalidad de Hadid.

Esta no es la primera vez que la reconocida figura del espectáculo habla sobre su ansiedad. En octubre de este año compartió con sus seguidores una publicación durante la semana de la salud mental. También declaró para Vogue las dificultades que ha enfrentado en el mundo del modelaje, donde se viven muchos abusos y ha tenido que levantar barreras para protegerse.