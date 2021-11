Alejandra Baigorria angustiada por su estado de salud: “Va a demorar mi recuperación”

Alejandra Baigorria se rompió el talón de Aquiles mientras participaba de una de las competencias de Esto es guerra y tuvo que ser operada de emergencia el 30 de octubre. A raíz de ello, la empresaria ha venido manifestando mucho dolor en su pie afectado. Ahora, ha revelado una noticia que no solo ha preocupado a sus cercanos, sino también a sus seguidores. Su doctor le dio a conocer recientemente que su recuperación tomara más del tiempo de lo que ella se imaginó.

En unas historias publicadas en su perfil de Instagram, la emprendedora confesó que volver a caminar le tomará más tiempo del estimado.

”Hoy tocó ir al doctor. No saben lo que fue para mí escuchar lo que va a demorar mi recuperación y el volver a caminar costará mucho más tiempo del que creí. Esto es muy duro”, expresó Baigorria.

La competidora de EEG reveló sentirse apenada; no obstante, aseguró que buscará las opiniones de otros profesionales de la salud.

“Hace mucho tiempo no tenía un día tan feo como hoy, hace tiempo no escuchaba tan mala noticia sobre mi recuperación como hoy. Me siento súper triste, me siento horrible. Buscaré otras opciones sobre mi pie, ojalá y todo sea mejor, porque no sé si podré con todo esto”, detalló en la descripción de otro video, donde aparece con los ojos hinchados.

Alejandra Baigorria se muestra apenada en redes sociales por su lenta recuperación en su pie lesionado. Foto: Alejandra Baigorria/Instagram

Tras la emisión del mensaje, Alejandra Baigorria no ha brindado más detalles de su estado de salud al respecto. Luego de ser operada en su pie izquierdo se viene recuperando lentamente en su casa con el apoyo de sus amigos, familiares y su pareja, Said Palao.

Alejandra Baigorria pide a los microempresarios donar a la Teletón 2021

La modelo y otros chicos reality fueron partícipes de un divertido sketch para el evento benéfico Teletón 2021. Finalizado el bloque especial, los personajes invitados aprovecharon el espacio para enviar mensajes de reflexión y aumentar el monto de las donaciones destinadas a la Clínica San Juan de Dios. En ese sentido, Alejandra Baigorria animó a sus colegas emprendedores a sumarse apoyando la actividad.

“Yo le digo a todos esos emprendedores, empresarios que, a pesar de que somos chiquitos, esa pequeña donación sirve, todo suma, así que unamos fuerza. ¡Vamos, Perú! Vamos para lograr la meta de la Teletón”, expresó la pareja de Said Palao.

Alejandra Baigorria fue dada de alta tras ser operada de emergencia

La influencer peruana se rompió el talón de Aquiles mientras participaba de un circuito de Esto es guerra. Por ello, tuvo que ser operada de emergencia. Alejandra Baigorria calificó la lesión como “bastante dolorosa” y relató a sus seguidores que esta experiencia ha sido más dolorosa que la vez en la que se fracturó la rodilla.

“No saben cómo he sufrido. He temblado del dolor, hasta casi me desmayo”, precisó la empresaria. Asimismo, agregó que el proceso de recuperación será largo y que por eso se encuentra anímicamente mal.