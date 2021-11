Cómo lucen actualmente los actores de Al fondo hay sitio a 12 años de su estreno

La serie Al fondo hay sitio fue uno de los programas con mayor sintonía en la televisión peruana, por lo que llegó a tener ocho temporadas. Tras estar varios años en las pantallas, sus personajes se hicieron muy queridos y se ganaron el corazón de los peruanos como el de Grace, Joel, Doña Nelly y Teresita.

Hace algunos días, se mencionó que la famosa serie podría volver el verano del 2022. Según fuentes del diario El Comercio, allegadas a América TV, informaron que se habría decidido revivir a las divertidas y dramáticas vivencias de los Gonzales y los Maldini.

Teresita (Magdyel Ugaz)

La actriz Magdyel Ugaz empezó en el mundo de la actuación a la edad de los 14 años y estudio en el taller del Teatro de la Universidad de Ingeniería (TUNI) que dirigía el actor Reynaldo Arena. La artista contó que no tenía dinero para solventar sus estudio y convenció al actor para participar en su taller.

Asimismo, Magdyel ha realizado diversas series peruanas como Al fondo hay sitio, Mil oficios y De vuelta al barrio. En la actualidad, la actriz realizó una película junto a Gianella Neyra llamada Medias hermanas, que se estrenará en los cines el 18 de noviembre.

La actriz Magdyel Ugaz interpretó a Teresita en Al fondo hay sitio. Foto: Instagram/ @magdyelugaz

Nicolas ( Andrés Wiese )

El actor Andrés Wiese se hizo conocido por interpretar a Nicolas de las Casas en Al fondo hay sitio. Formó parte de diversas obras de teatro como Toc toc, la chica De la Torre de marfil, hasta las patas, entre otras. Además, este año, Andrés fue nominado por segunda vez a los 100 rostros más bellos del mundo, obteniendo más ‘me gusta’ que Maluma y Daniel Darcliffe.

El actor Andrés Wiese interpretó a Nicolas de las Casas en la famosa serie Al fondo hay sitio. Foto: Instagram/ @andreswiese_r

Grace ( Mayra Couto)

La actriz que interpretó a Grace en la serie Al fondo hay sitio desea tener sus propias producciones como su proyecto Mi cuerpa, mis reglas, el cual se encargó de producir, hacer el guion, dirigir y actuar. Mayra contó al diario que la serie fue su tesis en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba, en el que trabajo todo un año.

Por el lado de su vida personal, la actriz siempre ha recurrido a sus redes sociales para mostrar su amor a su pareja. Ella mencionó que contraerá nupcias luego de tres años de relación.

Mayra Couto interpretó a Grace de Al fondo hay sitio. Foto: Instagram / @coutomayraof

Joel ( Erick Elera)

El actor conocido por dar vida a Joel en la serie Al fondo hay sitio no solo se ha destacado en el mundo de la actuación, sino también de la música. Antes de formar parte de la conocida serie, estuvo en la agrupación La joven sensación junto a Christian Domínguez. También, fue vocalista en el grupo de los hermanos Yaipén. Actualmente, Erick Elera interpreta a Oliverio Mayta en la serie De vuelta al barrio.

El actor Erick Elera interpretó a Joel. Foto: Instagram/ @erickeleraoficial

Doña Nelly ( Irma Maury)

La reconocida actriz Irma Maury contó a un medio local que se alejó de las pantallas cuando la serie Al fondo hay sitio presentó mayor sintonía porque era mucho trajín, le parecía demasiado trabajo y decidió en enfocarse en ella.

Asimismo, Irma indicó que hizo una pausa, pero que no ha cerrado su etapa en la actuación. “No me parezco nada a Nelly, ella era una cargosa, antipática, una suegra metiche, una mujer que se mete en la vida de todos y en eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Cada individuo es un mundo aparte y debe vivir sus propias experiencias. Lo único que te puedo decir que tengo un carácter fuerte y eso viene de familia”, sostuvo en enero de este año.