Al fondo hay sitio: ¿qué dijeron Efraín Aguilar, Gigio Aranda y Adolfo Chuiman sobre el posible regreso de la serie?

El anuncio de una posible nueva temporada de Al fondo hay sitio para el verano de 2022 ha emocionado a los fanáticos de la serie más popular de la TV peruana. Según fuentes del diario El Comercio allegadas a América TV, ya se habría confirmado a gran parte del elenco original.

Ante esto, las declaraciones de Efraín Aguilar, creador de la serie, Gigio Aranda, guionista, y Adolfo Chuiman, uno de personajes centrales de la historia, no se hicieron esperar. En entrevista al mencionado medio, los tres prefirieron mantener reserva sobre la presunta transmisión de la exitosa ficción.

¿Qué declararon?

Adolfo Chuiman, actor que interpretó a Peter Mckey, destacó la acogida de la serie en la audiencia durante sus ocho temporadas, pero prefirió no asegurar que haya sido contactado para retomar el papel en la nueva temporada.

“No podría decir ni sí ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, aseguró.

Por su parte, el conocido productor de la serie, Efraín Aguilar, señaló desconocer si Canal 4 está planeando transmitir una nueva entrega de la serie. “No sé absolutamente nada”, aseguró.

Gigio Aranda, quien fue el principal guionista de la teleserie, asumió la misma postura de Aguilar. “Por el momento, no tengo ningún comentario, cuando haya algo comentable te lo haré saber”, sentenció.

¿Quiénes estarían en la nueva temporada de Al fondo hay sitio?

Con el anuncio de la posible novena temporada de la serie, también se nombraron algunos actores que retomarían sus personajes. Entre las figuran que ya habrían sido convocadas se encuentran Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Erick Elera, Gustavo Bueno, entre otros.