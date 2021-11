YosStop asegura estar perdiendo la vista por el encierro: “Me siento triste y frustrada”

El lunes 8 de noviembre, la exfigura de YouTube e influencer Yoseline Hoffman ‘YosStop’ publicó un extenso mensaje en el que manifestó su frustración por el deterioro de su vista. Según dijo, su visión es borrosa y no puede ver con claridad nada que esté a más de dos metros de distancia.

En su cuenta de Instagram, administrada ahora por su novio, Gerardo González, explicó que las razones de este deterioro serían la falta de actividades como escritura y lectura, además de la oscuridad de la celda.

“Siempre he sido una persona muy visual. Creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista”, escribió YosStop desde el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla, lugar en el que permanece desde hace cuatro meses por el caso de Ainara Suárez.

“ Me siento triste y frustrada y me pregunto: ¿Será reversible?, tal vez, no lo sé ¡Qué ironía! La cárcel ‘me abrió los ojos’ en muchas cosas, pero me hizo dejar de ver bien”, escribió.

8.11.2021 | Publicación de YosStop hablando de su salud ocular. Foto: captura Yoseline Hoffman / Instagram

YosStop habla sobre su salud mental

En otra publicación, realizada el último sábado 6, Yoseline Hoffman reflexionó sobre cómo las palabras de ánimo poco a poco van perdiendo su efectividad y su salud mental se desestabiliza más.

”He aprendido muchas cosas a través del sufrimiento, sin embargo, también hay momentos muy depresivos, momentos difíciles donde sientes dolor y no puedes pararlo hasta que el cuerpo y/o la mente se cansan. Esto es una lucha diaria para tratar de tener salud mental y resistir.