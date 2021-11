¿Cómo ver el episodio 16 de The Voice USA EN VIVO por NBC?

The Voice USA sigue causando sensaciones y grandes emociones en el público, no sólo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. El jurado, conformado por artistas de la talla de Ariana Grande, John Legend, Kelly Clarkson y Blake Shelton, no deja de evaluar a los participantes oyendo sus voces para determinar si pasan a la siguiente ronda. Los equipos ya están conformados, y ahora se ha iniciado un duelo de batallas para definir a aquellos cantantes que van a los shows en vivo.

¿Cómo están conformados los equipos de The Voice USA?

Los equipos de The voice USA temporada 9 están conformados de la siguiente manera:

Kelly Clarkson

La intérprete de “Stronger” tiene a los siguientes participantes: Girl Named Tom, Kinsey Rose, Carolina Alonso, Gymani, Jeremy Rosado, Holly Forbes, The Cunningham Sisters, Jershika Maple, Xavier Cornell, Wyatt Miguel

Kelly Clarkson. Foto: difusión.

John Legend

El cantante de “All of me” tiene a los siguientes concursantes en su equipo: Jonathan Mouton, Jack Rogan, Samuel Harness, Joshua Vacanti, Paris Winningham, Keilah Grace, Samara Brown, Janora Brown, KJ Jennings, Sabrina Dias, Brittany Bree.

John Legend. Foto: Instagram

Ariana Grande

La artista de Florida ha reclutado en su equipo a Katie Rae, Katherine Ann Mohler, Vaughn Mugol, Chavon Rodgers, Jim & Sasha Allen, Raquel Trinidad, Hailey Mia, David Vogel, Bella DeNapoli, Ryleigh Plan , Sophia Bromberg.

Ariana Grande, confirma escuchar soundtracks de pop latino y no descarta realizar colaboraciones con artistas latinos

Blake Shelton

El cantautor tiene en su equipo a Peedy Chavis, Wendy Moten, Lana Scott, Hailey Green, The Joy Reunion, Carson Peters, Kaitlyn Velez, Berritt Haynes, Clint Sherman, Manny Keith, Libianca.

Blake Shelton. Foto: difusión.

¿A qué hora inicia The Voice USA 2021?

The voice USA se emite desde las a las 8.00 p. m. (hora de Estados Unidos).

Perú: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Chile: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Argentina: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Brasil: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Panamá: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Uruguay: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Bolivia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Colombia: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Ecuador: 7.00 p. m.

7.00 p. m. México: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite The voice USA, episodio 16?

El episodio 16 de The voice USA se transmite en vivo para Estados Unidos y México por el canal NBC. En Latinoamérica, el reality de canto llegará por la señal del canal de cable Sony.

Foto: The Voice/Instagram

¿Cómo ver NBC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si buscas sintonizar en vivo el episodio 16 de la temporada 9 de The voice, puedes seguir por internet la señal de NBC EN VIVO ONLINE. Para ello, debes ingresar a la página web del canal a través de: www.nbc.com.

¿Dónde ver The voice Estados Unidos vía streaming?

Puedes seguir en vivo vía streaming The voice Estados Unidos por medio de la transmisión que realiza La República espectáculos. Aquí encontrarás los pormenores de lo que ocurre minuto a minuto en el programa.