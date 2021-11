Susy Díaz anuncia la ‘dieta’ de Run Run: “Dejo que me atrapes si me llevas a Tulum”

Susy Díaz continúa dando de qué hablar gracias a sus curiosos y singulares comentarios. Tras dejar atrás los escándalos por viajar junto a su expareja Walter Obregón y por ser retenida en Migraciones de México, la excongresista habló sobre uno de los temas más comentados en los últimos días: la aparición del zorrito Run Run en Comas, y aprovechó para lanzar una de sus ya conocidas ‘dietas’ en honor al animalito.

Asimismo, la mamá de Florcita Polo comentó que sus dietas no solo han logrado calar en los peruanos, sino que además la han impulsado a conseguir un gran éxito en redes sociales.

“Me está yendo muy bien con mis dietas en redes sociales y ahora tengo la dieta del zorro Run Run, que es ‘dejo que me atrapes, pero si me llevas a Tulum’, ja, ja, ja”, expresó la exvedette en conversación con el diario Trome.

Susy Díaz resta importancia a los comentarios en su contra por frecuentar a su expareja Walter Obregón.

Por otro lado, Susy Díaz aclaró que continúa soltera y que ahora ella y Walter Obregón solo están unidos por una simple amistad.

Susy Díaz indignada porque le impidieron la entrada a México

A mediados de octubre, Susy Díaz fue retenida por Migraciones de México cuando viajó a dicho país para celebrar su cumpleaños junto a su amiga Deysi Araujo y su expareja Walter Obregón.

Tras este polémico suceso, la excongresista se presentó en América hoy y manifestó con total indignación: “Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos y extranjeros. Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente”.

Susy Díaz lamentó el maltrato que sufrió en México. Foto: captura América TV

Susy Díaz le juega cruel broma a Elías Montalvo en Esto es guerra

Susy Díaz le jugó una pesada broma a Elías Montalvo en Esto es guerra al recordarle la caída que sufrió cuando participaba en un reto de altura en el reality.

“A ti te dicen el popular WhatsApp porque siempre te paras cayendo”, comentó Susy. Ante ello, el tiktoker se quedó boquiabierto y luego de unos segundos empezó a reír.