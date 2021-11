Rosángela Espinoza arremete contra quienes la tildan de mentirosa: “Me hacen quedar mal”

Rosángela Espinoza ya se encuentra harta de ser blanco de burlas por su visita a Telemundo. Luego de su salida de EEG, la influencer mostró imágenes de su paso por la famosa casa televisora y generó comentarios sobre su incorporación laboral. Sin embargo, el canal salió a desmentir dicha información. Ahora, la modelo expresó su enojo a sus seguidores y lamentó que sus críticos la estén perjudicando.

En su cuenta de Instagram difundió un extenso mensaje y dejó claro que su intención al comunicar su llegada a las oficinas de Las Vegas fue la de motivar a los usuarios. Además, volvió a recalcar que ella nunca precisó que había firmado algún contrato con los ejecutivos de la compañía.

PUEDES VER: Amigo de Rosángela Espinoza sale en su defensa tras haber sido criticada por Magaly Medina

Rosángela Espinoza responde a sus detractores

La modelo afirmó encontrarse indignada luego de que se tergiversara su visita a los estudios de Telemundo, lugar al que llegó días atrás como invitada de un productor peruano. Rosángela Espinoza lamentó que su imagen se haya visto afectada y que ahora muchos usuarios la tilden de mentirosa.

“Ya se han inventado cosas para hacer daño a mi imagen. Si me tomo una foto con el logo de Telemundo y la subo a mi Instagram con una frase super linda motivadora, no solo para mí sino también para mis seguidores. En la descripción de la foto nunca dije que firmé un contrato o que era imagen. Sale una agencia X que no es Telemundo a desmentir algo que nunca dije, haciéndome quedar súper mal y siendo la burla de imágenes como ‘Pinocha’”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

8.11.2021 | Historia de Rosángela Espinoza sobre Peter Fajardo y Elías Montalvo. Foto: Rosángela Espinoza / Instagram

PUEDES VER: Rosángela Espinoza desmiente haber filtrado videos de Peter Fajardo y Elías Montalvo

¿Rosángela Espinoza filtró videos de Elías Montalvo y Peter Fajardo?

Recientemente, se difundieron una serie de clips que muestran a Elías Montalvo y a Peter Fajardo en medio de unas supuestas salidas. Tras la difusión de dichas imágenes se especuló que la popular influencer había sido quien envió dicho material luego de su mediática salida de Esto es guerra.

A pesar de que se habló de dicha posibilidad, Rosángela Espinoza desmintió haber sido ella quien difundió los videos de sus excompañeros. “Ahora me están echando la culpa de unos videos que se han filtrado de Peter y Elías, en los que yo no tengo (nada) que ver. Utilizan mi nombre para hacerme quedar mal. Qué horror”, expuso en Instagram.