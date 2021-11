¿Quién es Valeria Masini, la ‘guerrera’ que encaró a Patricio Parodi en Esto es guerra?

La primera edición del Esto es guerra vs. Guerreros Puerto Rico se llevó a cabo el lunes 8 de noviembre. En este enfrentamiento inicial, Perú se llevó la victoria; sin embargo, hubieron competidores puertorriqueños que tuvieron una destacada participación, entre ellos Valeria Masini, más conocida como ‘Nébula’, quien sorprendió a más de uno al enfrentarse en vivo con Patricio Parodi.

¿Quién es Valeria Masini?

Valeria Pagán Masini es una estudiante de educación, pertiguista, modelo y figura pública de 23 años, natal del pueblo Toa Alta en Puerto Rico. Ella forma parte del reality Guerreros Puerto Rico y lleva el apodo de ‘Nébula‘. Además, ingresó al programa de Wapa TV, en la temporada denominada Guerreros vs. Los Otros.

Valeria Masini luce orgullosa como competidora de Guerreros Puerto Rico. Foto: Valeria Masini/ Instagram

¿Qué edad tiene Valeria Masini?

Actualmente, Valeria Masini tiene 23 años de edad y se encuentra estudiando la carrera de educación, según contó ella misma en una entrevista con José Figueroa, durante los inicios de Guerreros vs. Los Otros.

Instagram de Valeria Masini

Valeria Masini es una figura puertorriqueña muy activa en redes sociales. Hasta el momento, ella cuenta con 128.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Casi a diario, la joven comparte fotos y videos de sus viajes, las competencias en Guerreros Puerto Rico, y sus sesiones de modelaje con todos sus fanáticos por el ciberespacio.

Valeria Masini comparte fotos y videos en redes sociales. Foto: Valeria Masini/ Instagram

Valeria Masini confronta a Patricio Parodi en Esto es guerra

Valeria Masini encaró a Patricio Parodi en Esto es guerra por haberla acusado de empezar uno de los juegos antes de tiempo, pese a que ella se detuvo inmediatamente cuando se dio cuenta de su error.

“Cuando empezó la competencia, la primera mujer de su equipo salió antes, como 17 años antes”, manifestó el ‘Pato‘ Parodi de forma sarcástica.

Ante dicho comentario, Masini no se quedó de brazos cruzados y respondió. “Sí salí antes, pero me paré debidamente. Si tu quieres, vamos a repetir la ronda ‘sin errores’ otra vez y otra vez les ganamos. ¿Tú quieres hacer? Cuéntame... Si no hablas en tres segundos, pasamos la página 3, 2, 1”

Al escuchar las palabras de la puertorriqueña, Patricio se quedó mudo y ella le dijo: “listo, pasamos la página”.