Paulina Rubio prepara libro autobiográfico y piensa llevar su historia al cine

Paulina Rubio lanzó hace poco su tema “Yo soy”, que marca su retorno a la escena musical. El sencillo funciona como un postulado de fuerza femenina en el que también abre un diálogo con más mujeres en un acto de solidaridad.

“Paulina va a ser la misma de siempre, pero sin miedo a hacer cosas que no ha hecho antes y una de esas cosas es mostrarme vulnerable. Eso es una terapia personal y un ejercicio que me ha ayudado mucho ”, declaró a Efe en el lanzamiento del tema

En diálogo con la agencia, la estrella mexicana también contó que están alistando un libro sobre su vida, el cual está siendo escrito por un periodista venezolano. Entre sus líneas, se mostrarán aspectos poco conocidos de ella.

“Tenemos en manos un gran proyecto, sé que con este libro yo me desnudo, pero ha sido súper sano para mí, para mis hijos, y para mis fans que muchas veces me preguntan tanto, pero hay tiempo y momento para todo”, narró la joven.

“Es como ir con un doctor y decirle ‘me duele acá y acá’ y él va tomando nota, y cuando lo lees dices ‘ay, dios mío, conté todo esto’”, recordó la intérprete de “El último adiós”.

Paulina Rubio mostrará una faceta nunca antes vista en su libro. Foto: Instagram / Paulina Rubio

Paulina Rubio quiere llevar su historia al cine

Por otro lado, señaló que quiere seguir inspirando con su historia al llevarla a la pantalla grande.

“Me gustaría pasar por toda esa transición de música de cómo era México en las décadas de 1980 y 1990, cuando los grandes como Vicente Fernández y Juan Gabriel nos impulsaron”, precisó.

Paulina Rubio sobre cómo afrontó la pandemia

La cantante Paulina Rubio reveló en un medio internacional, en setiembre de este año, cuánto le afectó la pandemia de la COVID-19. En su relato, dijo que tuvo que asistir a terapias mientras batallaba legalmente contra su exesposo Nicolás Vallejo.

“Confíe demasiado por el amor, me quisieron quitar a mis hijos en la pandemia, pero la pandemia me puso muy claro por qué estoy aquí y me siento superviviente. Entonces, me sentía muy estúpida de sentirme que tenía problemas, viendo que realmente el mundo necesitaba ayuda”, contó a Quién.

“He logrado mantener esta estabilidad con la meditación y con muchos amigos y amigas, y también ayuda profesional, tienes que pedir ayuda profesional en algún momento cuando se te están cruzando tus cables y necesitas ayuda”, añadió.