Monique Pardo a Gisela Valcárcel tras accidente: “No entiendo su desprecio hacia mí”

Monique Pardo viene atravesando un vía crucis desde hace cinco meses tras el aparatoso accidente que sufrió en El artista del año, programa de Gisela Valcárcel al que la cantante fue en calidad de invitada. Como la intérprete de “Caramelo” manifestó, aquella caída le trajo serias secuelas en su salud y desde el 4 de junio (día del accidente) viene reclamando a la conductora y a GV producciones que se hagan cargo de ella.

En medio de esta pelea, Pardo ha sido señalada de querer aprovecharse de la situación para sacar dinero a la presentadora de América TV. Ante estas críticas, la artista nacional salió al frente para desmentir la grave acusación y aseguró que lo único que pide es que Gisela Valcárcel, quien ha dicho que ya cumplió con Monique Pardo, atienda las secuelas del incidente en su realtiy.

“Nunca pensé que yo algún día iba a necesitar ayuda, en todo caso pensé que Gisela me la iba a solicitar con todo el corazón. Como me hubiera encantado que tocara mi puerta con sus zapatillas en su camioneta y me hubiera traído mis vitamínicos, mi leche, mi comidita, mi medicina, eso me hubiera hecho feliz, eso hubiera sido lo más grande para mí”, dijo Monique Pardo a El Popular.

Asimismo, la cantante se preguntó por qué Gisela Valcárcel se ha comportado de esa manera con ella. Además, reveló que la clínica donde se estuvo atendiendo la ayudaron con medicinas tras el supuesto abandono de la conductora.

“No entiendo porque ella ha mostrado tanto desprecio por mí y todavía ella mintió al decir que ella públicamente estaba a cargo de mí . Justo el primer día que me llevan a la clínica San Gabriel, me llevan una vez de emergencia, y comprueban que no tengo ningún hueso roto, pero no me hacen resonancia ni nada. Justamente esa clínica al enterarse del abandono me llama por teléfono y me brinda por dos meses todo sin cobrarme un sol”, añadió.

Esposo de Monique Pardo padece de Parkinson

Monique Pardo contó que su desesperación por mejorarse se debe a que su esposo se encuentra delicado de salud, ya que padece de Parkinson y diabetes.

“Yo me sentía muy desprotegida, mi esposo está delicado con Parkinson y diabetes , no podía contarle ni quejarme con nadie, y yo soy responsable de niños y he vivido haciendo obra social toda mi vida”, contó Pardo, quien no tiene dinero para solventar los gastos de su recuperación.

Monique Pardo pensó en el suicidio tras accidente

Tras accidentarse en el programa de Gisela Valcárcel, Monique Pardo sufrió una severa crisis emocional e intento atentar contra su vida al ver que no recibía ayuda.

“Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado”, explicó a El Popular.